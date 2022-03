Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, il weekend romantico al resort di lusso Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai non si separano più, il settimanale Chi parla di ‘vita di coppia’ per loro mentre li fotografa insieme nel loro weekend romantico.

A cura di Gaia Martino

Foto del settimanale Chi

Ormai non si nascondono più Belen Rodriguez e Stefano de Martino che da alcune settimane hanno ripreso a frequentarsi. Archiviata la storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha riaperto la porta al suo ex marito che – secondo la sorella Cecilia – sarebbe sempre stato l'uomo giusto per lei. Spuntano sempre più frequentemente le foto scattate dai paparazzi che ritraggono insieme una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano, mano nella mano, uscire dalle loro case o da resort di lusso, spegnendo così ogni dubbio sul loro ritorno di fiamma. Lo scorso weekend si sono regalati un altra mini vacanza tra relax e trattamenti benessere e ancora una volta sono stati avvistati dal settimanale Chi.

Il weekend di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

I paparazzi di Chi hanno beccato di nuovo insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre uscivano da un resort di lusso a Brescia, lo stesso in cui erano stati sorpresi più di un mese fa. "Ci hanno preso gusto a fare la vita di coppia" scrive il settimanale a fianco le fotografie che li ritraggono insieme mentre salgono a bordo dell'auto del conduttore.

Foto del settimanale Chi

"Un weekend di coccole" si legge ancora sul giornale che settimane fa aveva chiesto all'argentina qualche dettaglio in più riguardo il ritorno di fiamma con il suo ex: "La nostra storia non ha detto tutto" era stata la sua risposta. Anche nel viaggio in montagna per lavoro Belen Rodriguez ha portato con sé il suo Stefano De Martino e non era sfuggita agli occhi dei più attenti la loro fede al dito. Parole e particolari che dimostrerebbero che la loro favola d'amore ha aperto la pagina di un nuovo capitolo.

Il dolore di Antonino Spinalbese

Mentre Belen Rodriguez si consola tra le braccia di Stefano De Martino, anche l'hair stylist avrebbe voltato pagina con Nanda Isaia con cui è stato paparazzato a pranzo. La rottura con l'argentina sarebbe arrivata in un momento estremamente delicato per Antonino Spinalbese che, dopo essere diventato papà, ha scoperto di soffrire di una grave malattia autoimmune. La nascita di Luna Marì è coincisa con ‘una serie infinita di drammi‘ ha spiegato ieri in un video, iniziati con ‘problemi di coppia' e degenerati in disturbi fisici. "Uscito dall’ospedale non ero più Antonino" ha continuato spiegando che dopo mesi di duro lavoro oggi è tornato ad essere quello di prima, anche grazie all'aiuto del suo amico Andrea.