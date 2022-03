Belen Rodriguez pubblica un video della notte trascorsa con Stefano De Martino È mattina quando Belen apre gli occhi, prende il telefono e registra una Instagram Story. Le luci sono ancora spente, ma si vede chiaramente il profilo di Stefano al suo fianco. Lui dorme ancora, lei sorride dolcemente e lo riprende.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez non si nasconde più, anzi. La showgirl si diverte a stuzzicare il suo pubblico lasciando intendere più o meno palesemente che nella sua vita è tornato ad esserci Stefano De Martino. I due potrebbero già essere vicini alla decisione di tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Per il momento, lui mantiene l'appartamento milanese nel quale si era trasferito dopo la separazione, ma ha con sé le chiavi di casa di lei, quella dove vivevano con Santiago prima della rottura. Per il momento sembra che la coppia si limiti a trascorrere qualche notte a casa dell'uno e dell'altra, provando a darsi una nuova possibilità. Tempo al tempo.

La notte trascorsa insieme a Stefano

Di rientro a casa dopo le registrazioni de Le Iene, Belen si infila sotto le coperte insieme a Stefano. O almeno così pare. La mattina di giovedì 10 marzo, la showgirl apre gli occhi, prende il telefono in mano e registra una Instagram Story. Le luci sono ancora spente, ma schiarendo qualche frame dal suo video si vede chiaramente il profilo di Stefano al suo fianco. Lui dorme ancora, lei sorride dolcemente e lo riprende, consapevole di quel vedo/non vedo che avrebbe acceso la curiosità dei suoi fan. D'altronde il suo ritorno di fiamma con Stefano non è di certo più un segreto, soprattutto dopo la scelta di entrambi di tornare ad indossare la fede al dito e dopo il servizio di Chi, che li ha seguiti in montagna a Courmayeur.

(Instagram Story di Belen Rodriguez, 10 marzo)

Stefano e Belen hanno di nuovo la fede al dito

In montagna per lavoro (doveva realizzare un servizio per il suo brand d’abbigliamento), Belen ha portato con sé anche Stefano, lasciando entrambi i piccoli di casa con la nonna Verona Cozzani. È tra la neve che i due si lasciano andare a giochi ed effusioni, come fossero ancora all’inizio del loro. La fede al dito, per entrambi, dimostra che la loro favola d’amore ha appena iniziato un nuovo capitolo.