Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno rimesso la fede al dito: abbracci e sorrisi a Courmayeur Stefano De Martino ha raggiunto Belén Rodriguez a Courmayeur. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, la showgirl e il conduttore appaiono sorridenti, mentre brindano e si abbracciano. Al dito rispuntano le fedi.

A cura di Daniela Seclì

Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere tornata la sintonia di un tempo. La showgirl e il conduttore di Stasera tutto è possibile si sono ritrovati a Courmayeur e tra sorrisi e giochi, sono rispuntate anche le fedi. Lo dimostra un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi. Nonostante i diretti interessati preferiscano non esporsi troppo sulla questione, il riavvicinamento sentimentale sembra plausibile.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Courmayeur

Stefano De Martino e Belén Rodriguez a Courmayeur. Fonte: Chi

Come documentato anche sul suo profilo Instagram, Belén Rodriguez si è recata a Courmayeur per lavoro. La showgirl, infatti, cura una linea di moda insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias e, in questi giorni, era impegnata in alcuni servizi fotografici. È stata raggiunta dall'ex marito Stefano De Martino. E così, i due hanno avuto modo di ritagliarsi dei momenti in cui stare insieme e godere l'uno della compagnia dell'altro. Stefano e Belén, secondo quanto riporta il settimanale Chi, si sarebbero rifugiati in una romantica baita:

"Oggi li ritroviamo insieme per l'ennesimo fine settimana. E senza figli. E, dunque, che si vedono a fare se non per amore? […] Non ancora un bacio in pubblico. Anche se tutti sanno che la magia è di nuovo quella. E lo è, probabilmente già dallo scorso Natale: i due, in nome della famiglia, avevano voluto trascorrerlo insieme".

Le foto di Belén e Stefano: tra abbracci e sorrisi, rispuntano le fedi

Belén e Stefano, giochi sul ghiaccio. Fonte: Chi

Le foto di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, pubblicate sul settimanale Chi, sembrano quelle di una coppia felice. I due si concedono un brindisi, sorridono, poi la showgirl poggia il capo sul petto del suo ex marito e si gode un timido raggio di sole. Fanno una passeggiata e l'argentina si appoggia al braccio del conduttore, infine si fermano a giocare sul ghiaccio. Volti distesi, nessuna ombra dei dissapori passati. Stefano De Martino, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva smentito il ritorno di fiamma: "Non c'è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo" e aveva sostenuto che i loro incontri fugaci avessero il solo scopo di affidarsi il figlio. Durante il soggiorno a Courmayeur, almeno a giudicare dagli scatti, non sembrava esserci anche Santiago. In più, al dito di entrambi è rispuntata la fede. Su Chi si legge: "Alle mani spiccano le fedi nuziali. I due si sono rimessi gli anelli con i quali si erano promessi amore eterno". Qualcosa di molto romantico sembra bollire in pentola.

