Belen Rodriguez con la fede al dito, le foto del weekend in montagna con Stefano De Martino Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Stefano e Belen siano tornati ad essere una coppia, anzi una famiglia. La showgirl indossa di nuovo la fede al dito, in coppia col prezioso anello che Stefano le aveva regalato durante la loro storia.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sul serio. Nonostante la coppia abbia tentato di minimizzare il loro ritorno di fiamma, è ormai certo che si tratta di ben più di un rapporto affettuoso tra genitori separati. A togliere ogni ombra di dubbio è la showgirl argentina che da qualche giorno è tornata ad indossare la fede al dito, accompagnata dall'anello che Stefano le aveva regalato durante la loro relazione. La coppia di anelli appare nelle stories subito prima del weekend in montagna e subito dopo, di rientro da Milano. Giusto il tempo di uno shooting.

(Instagram Story di Belen Rodriguez, 7 marzo 2022).

Il weekend romantico tra la neve

Già pizzicati più volte insieme a Milano, Belen e Stefano sembrano essersi concessi un weekend d'amore tra la neve di Courmayeur. Il pretesto è il servizio fotografico della modella insieme ai suoi fratelli per il loro brand di abbigliamento, ma insieme a loro ci sarebbe anche De Martino. Lo testimoniano le Instagram stories dei due che sembrano mostrare gli stessi paesaggi e persino la stessa baita di montagna. In più, i piccoli non sono presenti al weekend in montagna e, come ha mostrato Cecilia Rodriguez sui social, Santiago è rimasto a Milano con la nonna Veronica, mentre Luna Marie è con il papà Antonino.

Stefano De Martino riservato sul ritorno di fiamma con Belen

Verrebbe ovvio pensare che anche Stefano abbia indossato di nuovo la fede che sancisce il ritorno alla loro storia d'amore. Tuttavia il conduttore è molto più riservato sulla nuova situazione sentimentale. “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, assicurava al settimanale Gente fino a febbraio. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita”, spiegava. Eppure era stata la stessa Belen a spifferare un’altra verità: “Ha le mie chiavi di casa mia, ma è qualcosa in evoluzione e a Stefano non piace che se ne parli”, ha raccontato ad Oggi.