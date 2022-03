Antonino Spinalbese: “Ho una grave malattia autoimmune, forse dovrò conviverci per tutta la vita” Con un lungo video pubblicato su Instagram, Antonino Spinalbese ha voluto raccontare per la prima volta una pagina intima della sua vita, lontana dai gossip di cui spesso è stato protagonista. L’hairstylist, ex fidanzato di Belen Rodriguez, soffre di “una grave malattia autoimmune”, scoperta poco dopo la nascita della figlia.

A cura di Elisabetta Murina

Per la prima volta, Antonino Spinalbese ha affidato a un lungo video pubblicato su Instagram il racconto di una parte delicata della sua vita. L'hairstylist, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha rivelato pubblicamente di soffrire di una "grave malattia autoimmune". Una diagnosi ricevuta poco dopo la nascita della sua prima figlia, Luna Marì, avuta con la showgirl argentina.

La comparsa dei primi problemi

"Una vita di gloria vale un momento di dolore". È con una citazione del film Unbroken che Spinalbese ha scelto di iniziare il suo lungo video racconto, che lascia spazio a una parte più intima della sua vita, raccontata quasi come fosse un film, e diversa da quella per la quale spesso è finito al centro dei gossip.

Ma è anche di questo aspetto che ha voluto parlare, di come il fatto di essere legato a un volto noto del mondo dello spettacolo abbia cambiato anche la sua quotidianità: "Quando diventi un personaggio famoso, la vita non è più tua ma è anche l'intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore sono titoli di quotidiani e riviste". Eppure, per amore l'hairstylyst è riuscito ad accettare questa nuova realtà, sentendosi felice come mai prima. Solo qualche mese fa è diventato anche papà per la prima volta della piccola Luna Marì, avuta con l'ex compagna Belen Rodriguez. Il "momento più felice" della sua vita, però, è coinciso con "una serie infinita di drammi", iniziati con "problemi di coppia" e degenerati anche in disturbi fisici.

La scoperta della malattia dopo la nascita di Luna Marì

Con la nascita della prima figlia, per Spinalbese è iniziato "il film Odio", come lui stesso ha voluto chiamare questo capitolo della sua vita. Nonostante la gioia di stringere tra le braccia la piccola Luna Marì fosse tanta, altrettanti erano i dolori fisici:

Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. Dopo una giornata passata a tenere in braccio la mia Luna Marì inizio sentire un dolore alla parte alta dell'intestino. Passano i giorni, ma il dolore non passa. Così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo.

Arrivato in ospedale, l'hairstylist è stato ricoverato all'istante e dopo vari accertamenti ha ricevuto la difficile diagnosi: "Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita".

Il percorso di guarigione

Dopo aver passato dieci giorni in ospedale, Spinalbese non si sentiva più se stesso, guardandosi allo specchio non si riconosceva e spesso si lasciava andare alle lacrime:

Uscito dall’ospedale non ero più Antonino. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili. E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica.

Dopo due mesi di duro lavoro, oggi è tornato a essere "l'Antonino di prima". Ad aiutarlo è stato il suo amico Andrea, personal trainer, che ha studiato un percorso ad hoc per lui, permettendogli di recuperare la forma fisica di un tempo. Ora il suo obbiettivo, oltre a proteggere la piccola Luna, è uno solo: "Aiutare le persone in una situazione simile alla mia".