Cecilia Rodriguez sul ritorno di Belen con Stefano De Martino: “L’uomo giusto c’è sempre stato” È giallo sulla vita privata di Belen Rodriguez che, stando alle foto dei paparazzi, pare si sia riavvicinata al suo ex Stefano De Martino: “Troverà l’uomo giusto, ma magari quello giusto per lei c’è sempre stato” ha detto Cecilia, instillando il dubbio sul ritorno dell’ex cognato nella loro famiglia.

A cura di Gaia Martino

Nella vita di Belen Rodriguez è rientrato Stefano De Martino, il suo ex marito nonché padre del suo Santiago, e dopo essere stati paparazzati insieme diverse volte e dopo la IG story pubblicata dall'argentina con lui al suo fianco, non sembrano esserci troppi dubbi. Eppure nessuno dei due ha confermato il ritorno di fiamma, lasciando così il punto interrogativo aperto. A parlare della situazione sentimentale di Belen ora è la sorella minore, Cecilia Rodriguez, la quale ha confessato che forse l'uomo giusto per lei non se n'è mai andato. Che si riferisca proprio a Stefano?

Le parole di Cecilia Rodriguez su Belen

Cecilia Rodriguez a Nuovo Tv ha parlato della sorella Belen e dei suoi legami sentimentali che sembrano essere tutti naufragati, eccetto uno. Riguardo i trascorsi, in particolare quello con Antonino Spinalbese, l'argentina ha commentato: "C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto". Ha definito Belen una donna fortissima che dai suoi sbagli ha tratto insegnamenti:

Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti.

Il riferimento a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare siano di nuovo vicini, le diverse paparazzate potrebbero confermare i rumors, ma nessuno dei due ha ancora rivelato tutta la verità. Cecilia nel corso dell'intervista ha lanciato poi un possibile riferimento al conduttore di Stasera tutto e possibile nella vita della sorella: