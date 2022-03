Stefano De Martino: “Un secondo figlio? Magari sì, sono diventato papà presto” Ospite di Domenica In con Mara Venier, Stefano De Martino ha lasciato una porta aperta alla possibilità di diventare in futuro papà per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Santiago, avuto otto anni fa dalla relazione con Belen Rodriguez.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano De Martino è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato della sua vita privata e professionale. L'ex ballerino e ora giudice di Amici si è lasciato andare al racconto del suo rapporto con Belen Rodriguez, con cui da tempo si parla di un ritorno di fiamma e con la quale è stato di recente paparazzato. Non solo: il conduttore di Bar Stella ha lasciato una porta aperta anche alla possibilità di diventare papà per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Santiago, avuto proprio dalla relazione con la showgirl argentina, quando aveva 23 anni.

Cosa ha detto Stefano De Martino a Domenica In

Ospite di Domenica In, nella puntata di domenica 27 marzo, Stefano De Martino ha parlato dei suoi recenti impegni televisivi e della sua famiglia, non escludendo la possibilità di diventare papà per la seconda volta. "L'amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile", ha raccontato il giudice di Amici a Mara Venier, aggiungendo che oggi la presenza di Santiago nella sua vita è così fondamentale che non potrebbe più farne a meno: "Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto forse a volte poco si ricambia l'amore dei genitori. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio". Sono passati otto anni dalla nascita del suo primo figlio, avuto dalla relazione con Belen Rodriguez, che sembra tutt'altro che archiviata. I due infatti sono stati paparazzati spesso insieme, anche mano nella mano, come se fosse tornata la complicità di un tempo, forse mai del tutto scomparsa.

A quel punto la conduttrice ha colto la palla al balzo per chiedergli se, visto anche il forte legame che ha creato con Santiago, non vorrebbe diventare papà per la seconda volta, e chissà magari proprio con Belen: "Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!».

La vita privata di Stefano De Martino

Quando è diventato papà per la prima volta, Stefano De Martino era giovane: aveva 23 anni e la sua storia con la showgirl argentina procedeva a gonfie vele. Anche se negli anni i due si sono separati e per un pò hanno preso le distanze l'uno dall'altra, l'ex ballerino di Amici ha comunque mantenuto un bel rapporto con il figlio. Un legame che lui stesso definisce speciale e che è contento di avere.

Di recente poi De Martino è tornato a riempire le pagine di gossip con la sua vita privata, dal momento che è iniziata a circolare la voce di un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Lui ha smentito, mentre lei ha ammesso che di recente si sono visti e, come testimoniano le sue storie Instagram, pare che continuino a farlo. Mara Venier non ha voluto approfondire la questione, non ha nemmeno nominato la donna in questione, ma si è limitata a chiedergli: "Che momento è della tua vita?", a cui il diretto interessato ha risposto: "Sono molto felice, contento e sereno".