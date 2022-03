La raccomandazione di Belen Rodriguez per papà Gustavo all’Isola: “Non è facile, devi essere forte” Gustavo e Jeremias Rodriguez hanno iniziato una nuova avventura all’Isola dei Famosi, ieri sera è andata in onda la riunione familiare prima della partenza e la raccomandazione di Belen.

Ieri sera è partita la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti e Alvin come inviato ha riaperto le danze in Honduras con un nuovo cast di naufraghi. Tra questi anche Jeremias e Gustavo, gli uomini di casa Rodriguez pronti per una nuova avventura. A sostenerli e seguirli da casa le loro donne, Cecilia, Belen e mamma Veronica. Ieri sera i due nuovi concorrenti dell'Isola hanno ricevuto una sorpresa speciale dal programma che ha mandato in onda una clip realizzata prima della partenza.

La reunion della famiglia Rodriguez prima dell'Isola

Prima di partire per l'Honduras, Jeremias e Gustavo si sono regalati alcuni momenti in famiglia. I Rodriguez sono molto uniti: "Abbiamo rispetto, siamo liberi, non riesco a immaginarci più uniti di così" ha confessato il papà naufrago. Le donne di casa, Belen, Cecilia e Veronica Cozzani si sono strette attorno ai loro uomini che ora sosterranno da casa e la showgirl, oggi conduttrice de Le Iene, ha voluto mettere in guardia il suo papà.

Sono curiosa di vedervi tanto lo sapete già, sarete nei nostri pensieri costantemente. L'isola non è facile, devi essere forte psicologicamente perché il digiuno fa entrare in introspezione.

Mentre le sorelle Rodriguez si sono dette pronte a seguirli da lontano, mamma Veronica ha scherzato: "Io non sarò lì, sarò in giro per il mondo con le amiche". Ha preso la parola ancora Belen, nel salotto di casa circondata dalla famiglia, "Quando per risparmiare non andavamo al ristorante, papà andava a cacciare nell'oceano aperto" ha raccontato. "Mio papà ci ha dato dei valori, è la cosa più bella che c'è al mondo" ha concluso Jeremias.

Cecilia Rodriguez in puntata

Per sostenere da studio e in diretta i suoi uomini, Cecilia Rodriguez è stata ospite di Ilary Blasi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. Super elegante e sorridente, ha seguito le prime prove dei naufraghi, qualcosa però le ha fatto storcere il naso. È rimasta delusa dal risultato di una sfida che ha visto Jeremias e Gustavo scontrarsi con Clemente Russo e la moglie perché questi ultimi si sarebbero aiutati con una mano. "Ci sono rimasta male, potevano anche vincere" ha detto l'argentina interrotta subito dalla conduttrice: "Vabbé Cecilia, stacce".