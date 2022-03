Sophie Codegoni racconta la sua verità su Fabrizio Corona: “Ecco cosa è successo” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano raccontano la loro verità su Fabrizio Corona nel corso della puntata del 20 marzo a Verissimo.

Sophie Codegoni ha parlato di Fabrizio Corona nel corso della puntata di Verissimo di domenica 20 marzo 2022. Nel salottino moderato da Silvia Toffanin, la ex Grande Fratello Vip ha parlato, accompagnata da Alessandro Basciano che si è detto molto infastidito dalle voci e dalle polemichette create, a suo dire ‘ad arte', da Fabrizio Corona nel corso di queste giornate. Ecco le parole di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano su Fabrizio Corona: "Vi raccontiamo la nostra verità".

Le parole di Sophie Codegoni

Silvia Toffanin chiede a Sophie Codegoni di parlare della "situazione con Fabrizio Corona", una situazione che avrebbe dato fastidio ad Alessandro Basciano. Sophie Codegoni è stata molto sincera. Ecco cosa ha dichiarato:

Com'è la situazione? La situazione è semplice. Avevo un rapporto di amicizia con Fabrizio Corona, un'amicizia anche di lavoro. Oggi non c'è più nemmeno l'aspetto lavorativo e ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Oggi da parte sua ci sono frecciatine sui social e tanti tentativi di sminuire quello che siamo io e Alessandro Basciano. Fabrizio Corona lo ricorderò per una grandissima persona, ma successivamente è stato una grande delusione. Continuasse a fare le sue storie su Instagram, ma a me non interessa parlare con lui e parlare di lui.

Le parole di Alessandro Basciano

Dal canto suo, Alessandro Basciano ha confermato che Fabrizio Corona avrebbe fatto tutto solo per l'hype, solo per far parlare di lui, e alla fine ci è riuscito.