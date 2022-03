Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo il GF Vip arriva il primo tatuaggio di coppia Sophie Codegoni è uscita dal GF Vip 6 lo scorso giovedì ed è tornata tra le braccia del neo-fidanzato Alessandro Basciano. I due sono così innamorati da aver fatto il loro primo tatuaggio di coppia: ecco cosa rappresenta.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 volge al termine e, complice il fatto che è durato quasi 7 mesi, all'interno della casa si sono venute a creare moltissime dinamiche. Tra quelle che hanno tenuto maggiormente banco c'è stata la storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Se inizialmente l'influencer aveva avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, all'ingresso dell'ex tronista di Uomini e Donne non ha avuto più dubbi e non potrebbero essere più innamorata. Non sorprende, dunque, che lo abbia rivisto subito dopo essere stata eliminata nella puntata dello scorso giovedì. Tra i numerosi selfie che i due si sono scattati ce n'è anche uno in cui è stato rivelato il loro primo tatuaggio di coppia.

Il primo post di Sophie Codegoni dopo il GF Vip

Sophie Codegoni è tornata a usare i social dopo essere uscita dalla casa del GF Vip 6 e non ha potuto fare a meno di parlare del reality nel primo post caricato su Instagram. "Tornata nella realtà carica di emozioni,nuove amicizie e un viaggio che mi porterò sempre nel cuore. Non trovo le parole per descrivervi tutto quello che sto vivendo e provando ma inizio dicendovi grazie per avermi seguita e supportata ogni ora e ogni giorno", sono queste le parole che hanno accompagnato le foto di Sophie al fianco di Alessandro Basciano, il suo nuovo fidanzato incontrato proprio sotto i riflettori della trasmissione.

Il tatuaggio di coppia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Il tatuaggio nella bocca di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Baci, coccole, presentazioni ufficiali in famiglia: Sophie e Alessandro sono più innamorati che mai e lo hanno dimostrato sui social, dove hanno documentato ogni singolo dettaglio della loro reunion. Al di là degli adorabili selfie di coppia, hanno fatto anche qualcos'altro di davvero speciale per celebrare la loro storia: un tatuaggio identico. Si sono rivolti all'artista Rosco e si sono lasciati imprimere la parola "Rebel" all'interno della bocca, per la precisione nella parte interna del labbro inferiore. I due hanno poi posato con il nuovo tattoo in bella vista, dando prova del fatto che ora ricorderanno in eterno il loro amore. Quale sarà il prossimo colpo di testa "di coppia"?