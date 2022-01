Sophie Codegoni in bianco al GF Vip 6: è sexy con il mini abito in maglia e la scollatura a cuore Durante la 32esima puntata del GF Vip 6 Sophie Codegoni non ha rinunciato alla sensualità con un abito che valorizzava le gambe e accessori scintillanti.

Venerdì 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Da diverse settimane il pubblico segue con attenzione l'evolversi del rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: i due sono stati protagonisti di una lite al termine della 32esima puntata perché Alessandro ha nominato Gianmaria Antinolfi tra i preferiti, facendole perdere l'immunità. L'ex tronista di Uomini&Donne resta comunque una delle concorrenti più seguite e amate dal pubblico, per la sua energia e per il suo stile: nell'ultima puntata ha sfoggiato un minidress bianco all'insegna della sensualità.

Sophie segue il trend degli abiti in maglia

Sophie Codegoni ha una vera e propria passione per i minidress che mettono in risalto le gambe toniche e slanciate. A fine dicembre l'abbiamo vista brillare con un abito di paillettes perfetto per il periodo delle feste, ora invece la ritroviamo con un vestito candido a maniche lunghe. Il minidress è del brand Gauge81 ed è in vendita al prezzo di 571 euro. Sophie è sempre in linea con le ultime tendenze: anche lei sceglie un abito in maglia, la tendenza che sta spopolando nell'inverno 2022, ma in una versione sexy e glamour, adatta ai suoi 22 anni, con profonda scollatura a cuore.

Sophie Codegoni al GF Vip

La cintura scintillante di Sophie Codegoni

Per completare il look Sophie Codegoni ha scelto accessori scintillanti: sandali argentati con cinturino alla caviglia, orecchini pendenti ricoperti di cristalli e una piccola cintura argentata che dava un tocco di luce più alla semplicità dell'abito. Niente collana però: come ha spiegato lo stylist Matteo Evandro Manzini a Fanpage.it, è sconsigliato indossare collane pesanti perché potrebbero disturbare i microfoni. Anche adesso che le feste sono finite non può mancare un accessorio scintillante per illuminare anche il look più semplice. Sophie Codegoni non si lascia certo scoraggiare dalla delusione sentimentale: scommettiamo che la vedremo ancora più agguerrita e scintillante nelle prossime puntate?