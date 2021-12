GF Vip 6, per Sophie Codegoni Capodanno è già arrivato: paillettes e tacchi a spillo per la puntata 30 Sophie Codegoni è tra le grandi protagoniste del GF Vip 6 e sembra essere letteralmente rinata da quando nella casa è entrato Alessandro Basciano. Ne ha dato prova anche con il look: durante la puntata 31 ha brillato in un minidress di paillettes, anticipando di qualche giorno il Capodanno.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni è una delle grandi protagoniste della sesta edizione del GF Vip: è entrata nella nota casa di Cinecittà lo scorso settembre e, nonostante le numerose nomination, continua a essere amatissima dal pubblico. Dopo aver messo un punto alla relazione con Gianmaria Antinolfi, ora sembra essere letteralmente rinata al fianco del nuovo arrivato Alessandro Basciano. Certo, il rapporto sempre più complice e intimo con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne le ha creato non pochi problemi con l'amica Jessica Selassié, ma di sicuro troverà il modo per chiarire e per godersi al massimo il flirt. Come sarà il suo Capodanno? A giudicare dall'ultimo look sfoggiato in diretta, di sicuro sarà scintillante.

Il minidress scintillante di Sophie Codegoni

Quale migliore occasione di Capodanno per seguire il trend dei look sparkling? Oltre a essere una delle mode evergreen delle feste, in questo 2021 risulta essere particolarmente in voga anche al di là del Natale. Sophie Codegoni sembra averlo capito bene e a pochi giorni dal Capodanno ha puntato tutto su un outfit scintillante. Per la puntata 30, quella in cui è apparsa sempre più vicina ad Alessandro Basciano, ha sfoggiato un mini abito tempestato di paillettes argentate, un modello aderente, con la gonna corta, le maniche lunghe e un profondo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté.

Sophie Codegoni brilla con le paillettes

Sophie Codegoni torna ai suoi capelli naturali

A completare il look di Sophie non potevano che esserci degli accessori in tinta, primi tra tutti dei vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali silver. La Codegoni ha poi detto addio alla parrucca platino e con la frangia di "Charlotte" (quella che ha sfoggiato spesso in compagnia di Gianmaria) ed è tornata ai suoi capelli naturali, li ha portati sciolti e leggermente ondulati. Per quanto riguarda il make-up, ha puntato su dei toni naturali con un tocco di lucidalabbra sulla bocca. In quante prenderanno ispirazione da lei per Capodanno?