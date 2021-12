GFVip, il flirt tra Sophie e Alessandro Basciano lascia fuori Jessica: il nuovo triangolo è servito Mentre Soleil si tira fuori dai giochi per avere tutt’altro ruolo in questa nuova dinamica, lascia spazio al neonato triangolo tra Alessandro, Sophie e la povera Selassié che resta a bocca asciutta. Ma per Sophie potrebbe non essere una favola a lieto fine.

A cura di Giulia Turco

La passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è ufficialmente scattata tra le mura del Grande Fratello Vip. L'ingresso del modello, ex concorrente di Uomini e Donne ha attirato l'attenzione di diverse presenze femminili della casa. Prima Soleil, che si è dolcemente addormentata tra le sue braccia, poi Jessica Selassié che agli autori ha confessato di avere una cotta per il bel Basciano. Mentre Sorge si tira fuori dai giochi per avere tutt'altro ruolo in questa nuova dinamica, lascia spazio al neonato triangolo tra Alessandro, Sophie e la povera Selassié che resta a bocca asciutta.

La nuova dinamica amorosa del GFVip

È appena nato il terzo e (forse) ultimo triangolo di questa edizione, con una sola certezza: Gianmaria Antinolfi non sta bene da nessuna parte. Uscito di scena senza grandi clamori dal triangolo tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l'imprenditore è stato scaricato dall'ex tronista che ha rivolto tutte le sue attenzioni a Basciano. Tra loro sono scattati baci e confidenze, con un solo problema: la gelosia di Jessica Selassié, persa di Alessandro: "Sono delusa da Sophie". Il ruolo di Soleil? Quello di stare a guardare, per ora a braccia conserte, facendo di tutto per far crollare la credibilità del nuovo amore di Sophie, che potrebbe non ricevere un lieto fine da favola.

Sonia Bruganelli bacchetta Sophie

Sorge non è la sola ad avere il compito di mettere il bastone tra le ruote all'ex tronista di Uomini e Donne: "Stanno aspettando la prossima puntata della loro telenovela", ironizza. Pronta a metterla in discussione anche l'opinionista Sonia Bruganelli che dallo studio la bacchetta senza pietà: "Avresti potuto essere più sincera con la sua amica Jessica e dirle sin da subito che eri attratta da Alessandro". Sophie però è pronta a smarcarsi: "Credo nell'amicizia, ma sto vivendo questa emozione un passo alla volta. Sul conto di Antinolfi spiega: "Da Gianmaria mi ero già staccata da giorni, il mio cuore non rispondeva. Quando è entrato Ale ho sentito qualcosa dentro di me, mi piace e mi sono voluta buttare".