Jessica becca Alessandro e Sophie che continuano a baciarsi, lei: “Mi sento un’amante” Alessandro e Sophie continuano la loro relazione nonostante chiarimenti con Jessica la quale scopre i due in atteggiamenti teneri.

Nonostante il chiarimento, i ti voglio bene, gli abbracci e lo scambio di belle parole, alla fine le cose nel triangolo affettivo composto da Sophie e Alessandro e Jessica si complicano e l'evidenza è sempre più che da questo gioco a essere esclusa sarà la principessa, che nei giorni scorsi aveva espresso la sua voglia di conoscere meglio l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Basciano, entrato prima di Natale nella casa. Nelle scorse ore c'erano stati una serie di chiarimenti, sia tra Jessica e Sophie che tra Jessica e Alessandro, che però hanno portato a far avvicinare ancora di più Sophie e Alessandro.

Dopo il chiarimento con Alessandro, accusato di essersi comportato in maniera scorretta nei suoi confronti, prendendola in giro ("Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria. Così ti sei buttato su di me dicendo ‘è carina e simpatica', ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro") ha anche avuto un chiarimento con l'amica che si era scusata: "Alcune cose le voglio evitare, ti chiedo scusa, a volte non ci faccio caso, scusami" ha detto Sophie a Jessica che a sua volta aveva detto di sentirsi libera: "Cercherò di non stare attorno a voi" ha replicato prima della risposta definitiva di Sophie che aveva chiarito: "Ma io ti voglio intorno a me quindi preferisco evitare con lui che con te".

Alle parole e all'abbraccio finale, però non sono seguiti i fatti e così nelle ore successive sono stati vari gli atteggiamenti di intimità tra di loro, con baci finti e veri e soprattutto uno spiacevole momento. I due, infatti, erano in camera a scambiarsi coccole quando sono stati scoperti da Jessica che subito va via e porta a Sophie e rivelare ad Alessandro: "Cazzo, mi sembra di essere tipo, non so… un’amante che viene beccata".