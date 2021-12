GF Vip, Jessica Selassié affronta Alessandro Basciano: “Mi sono sentita presa in giro” Dopo essersi scontrata con Sophie Codegoni per colpa di Alessandro Basciano, Jessica Selassié ha deciso di affrontare anche il ragazzo. La principessa lo accusa di averla presa in giro e di essersi avvicinato a lei solo in un secondo momento.

A cura di Elisabetta Murina

L'arrivo di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip ha creato scompiglio tra le coinquiline. L'ex tentatore ha mostrato interesse sia nei confronti di Sophie Codegoni che di Jessica Selassiè, mettendo così a rischio la loro amicizia. La principessa è gelosa del flirt tra una delle sue migliori amiche e la new entry nel reality. A farla esplodere sarebbe stato il comportamento di Sophie, che prima ha negato di avere un interesse nei confronti di Alessandro poi ha trascorso la notte con lui e gli ha rivelato tutte le confidenze. Delusa da questo doppio gioco e dopo essersi scontrata con l'amica, Jessica ha deciso di affrontare anche il ragazzo.

Lo scontro tra Jessica e Alessandro

La principessa ha deciso di parlare chiaramente con Alessandro. Si è sentita presa in giro dal suo comportamento e gli ha rimproverato il fatto di essersi interessato a lei solo quando Sophie si è allontanata da Gianmaria Antinolfi:

Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria. Così ti sei buttato su di me dicendo "è carina è simpatica", ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro.

La replica di Alessandro

Di fronte alle parole di Jessica, l'ex tentatore ha prontamente replicato. Si è giustificato sostenendo che il suo atteggiamento nei confronti delle ragazze della Casa viene spesso frainteso, quando in realtà non ci sono secondi fini:

Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo. Io ad oggi non mi sono baciato con nessuna. […] Se io parlo con te e ti faccio come battuta "sarò il tuo principe" significa che ci sto provando, se te lo dice Davide non succede niente. Sono sempre stato coerente e sincero.

Alessandro continua, come riporta Biccy.it, spiegando che è entrato nel reality non "per trovare l'amore della mia vita", ma "per giocare e conoscere le persone":

Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme. Ma non ci sarebbe un secondo fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro.

Alessandro ha passato la notte con Sophie

Nonostante Sophie neghi il suo interesse per Alessandro, ha comunque trascorso una notte con lui. I due si sono addormentati sul divano, abbracciati uno all'altra, scambiandosi carezze fino alle prime ore del mattino e avvicinandosi sempre di più.