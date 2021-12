Sophie Codegoni tradisce Jessica Selassiè e confida a Basciano: “Vuole innamorarsi, si è impuntata” Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno trascorso la notte insieme nella Casa del GF Vip: prima l’ex tronista avrebbe spifferato tutto del confronto avuto con Jessica, gelosa della loro vicinanza.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello VIP continuano a nascere flirt. Alcuni dei nuovi concorrenti stanno facendo sbandare le inquiline veterane della Casa. Oltre al flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, sta nascendo qualcosa anche tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo aver messo un punto alla conoscenza con Gianmaria Antinolfi, l'ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe provare un trasporto con il nuovo arrivato che non ha nascosto l'interesse. La loro conoscenza crea automaticamente tensioni tra Sophie e Jessica, gelosa della loro vicinanza. Proprio ieri le due inquiline hanno avuto un confronto riguardo la situazione: la Codegoni però si sarebbe spinta oltre nelle ultime ore, rivelando ad Alessandro le confidenze della Principessa su di lui.

Lo scontro tra Jessica e Sophie

L'arrivo di Alessandro nella Casa del GF Vip ha creato scompiglio tra alcune inquiline facendo colpo sia su Sophie che su Jessica. La principessa nelle ultime ore, dopo aver notato la vicinanza tra i due, ha provato ad indagare sul rapporto senza nascondere il risentimento. L'ex tronista ha replicato: "Se ci fosse qualcosa te l'avrei detto" aggiungendo che non ha intenzione di intraprendere una conoscenza con lui per non ferire la sua amica. "Le uniche cose che devo guardare sono la tranquillità di Gianmaria e la tua" ha concluso. Poco dopo Jessica ha avuto un crollo confessando di sentirsi sola e di non trovare un posto per lei nella casa: a consolarla proprio Sophie.

Sophie parla di Jessica con Alessandro

Sophie Codegoni dopo il confronto con la sua amica Jessica, si è sfogata con Alessandro in sauna:

Lei ad un certo punto si è impuntata sul fatto che deve per forza entrare una persona di cui innamorarsi.

Vedendo le varie dinamiche e i flirt nati nella Casa, stando alle parole di Sophie, anche Jessica vorrebbe trovare una distrazione sentimentale. È Biccy a riportare altre parole dell'ex tronista che avrebbe raccontato al suo inquilino le confidenze fatte dalla Principessa: "Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci".

La notte di Sophie e Alessandro

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno poi trascorso la notte insieme, sul divano abbracciati e sotto le coperte fino alle prime ore del mattino scambiandosi carezze e avvicinandosi sempre di più. Si sono salutati infine, prima di andare a letto, con l'invito di Alessandro a fare colazione insieme la mattina seguente.