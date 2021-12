GF Vip, Sophie dopo la rottura con Gianmaria: “Non fa per me, Alessandro mi ha fatto riflettere” Sophie Codegoni nella casa del GF Vip confessa come ha capito che Gianmaria Antinolfi non è l’uomo adatto a lei: l’arrivo di Alessandro Basciano l’ha fatta riflettere.

La storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni dopo tanti alti e bassi è giunta al capolinea. A mettere un punto al flirt è stato l'imprenditore napoletano che in seguito diverse discussioni nella Casa del GF Vip ha confessato all'ex di Uomini e Donne tutte le sue perplessità sul loro rapporto: stanco del tira e molla ha deciso di chiudere definitivamente con lei. Parlando di quanto accaduto con Eva Grimaldi e Lulù Selassié, Sophie si è lasciata andare ad alcune confessioni.

La confessione di Sophie Codegoni

La concorrente del Grande Fratello Vip dopo aver chiuso definitivamente la storia con Gianmaria Antinolfi si è lasciata andare ad uno sfogo, rivelando di aver capito che l'imprenditore napoletano non è l'uomo adatto a lei quando è entrato Alessandro Basciano nella Casa.

Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire "Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente" (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere.

Sophie Codegoni ha proseguito rispondendo ad una domanda posta da Eva: "Se lo vedessi con un'altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l'uomo per me".

Il confronto tra Alessandro e Sophie

Alessandro e Sophie in sauna

Il nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello VIP si è avvicinato particolarmente a Sophie e nelle ultime ore le ha confessato il suo interesse, tirando in ballo anche Soleil Sorge. “Entrambe avete delle caratteristiche che mi piacciono" ha dichiarato Basciano aggiungendo che se lei ha voglia, è interessato a conoscerla. L'ex tronista di Uomini e Donne, durante il confronto in sauna, gli ha fatto presente che ci ha provato con diverse donne nella Casa. Alessandro ha subito replicato sostenendo di aver solo scherzato: "Non voglio che tu pensi che io stia giocando" ha concluso.