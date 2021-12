GFVip, Alessandro Basciano interessato a Sophie: “Non bacia Gianmaria da giorni” Alessandro Basciano sta sondando il terreno. Dopo aver trascorso una notte abbracciato a Soleil, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto alcune confessioni scottanti sul conto di Sophie: “Se non fosse per Gianmaria…”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Basciano sta sondando il terreno nella casa del Grande Fratello Vip. Arrivato a Cinecittà solo da pochi giorni, l’ex single di Temptation Island sta mettendo in pratica il suo fascino con le donne della casa e, dopo essersi avvicinato a Soleil con la quale ha trascorso la notte abbracciato, Basciano ha manifestato il suo interesse per Sophie. A Giacomo Urtis ha fatto diverse confessioni in provato.

Le confessioni di Alessandro Basciano su Sophie

A quanto pare ciò che preoccupa Basciano è non "calpestare" Gianmaria Antinolfi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è convinto di piacere a Sophie ed è certo del fatto che lei starebbe prendendo le distanze dall'imprenditore napoletano. "Non lo dico per fare il presuntuoso, ma da quando sono entrato lei non ha più baciato a Gianmaria. Ha proprio detto ‘sai, sono 5 giorni che non lo bacio'. Perché dirmi una cosa del genere?", ha confidato Alessandro a Giacomo Urtis chiedendogli di indagare ulteriormente sulla questione. "Mi ha detto che non è presa da Gianmaria", ha continuato, "dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude". Urtis è d'accordo con lui: "Mi dispiace di Gianmaria perché lui ci tiene, ma tra i due non c’è molto affiatamento e voglia di stare insieme".

Basciano criticato da Alex Belli fuori dalla casa

Un ruolo, quello di Basciano, che sembra aver sostituito quello di tombeur de femme ricoperto da Alex Belli. È l'ex protagonista di Temptation infatti a rotolarsi tra le coperte con Soleil, la quale sembra aver già subito gli effetti del suo fascino. "Ammetto che è stato piacevole", ha confessato l'influencer all'indomani di una notte trascorsa tra le sue braccia, "È un bel ragazzo e mi ha colpita, ma sto ancora cercando di elaborare il tutto. Mentalmente sto ancora pensando a fuori". Situazioni che non sono passate inosservate ad Alex Belli, il quale via social gli ha lanciato una frecciatina: "Anche se hai le stesse iniziali ‘AB’ sei un copia incolla e attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali!!!".