Alex Belli contro Alessandro Basciano: “Sei un copia incolla, non sarai mai come l’originale” Via Twitter, Alex Belli ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Basciano, new entry nella casa del Grande Fratello Vip e sempre più vicino a Soleil Sorge.

I nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip hanno rimescolato gli equilibri tra i concorrenti. A varcare la porta rossa, nella puntata di venerdì' 17 dicembre, sono stati Federica Calemme e Alessandro Basciano. Quest'ultimo, ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore di Uomini e Donne, non ha perso tempo e si è subito avvicinato a Soleil Sorge, dando non poco fastidio ad Alex Belli. L'attore, ormai eliminato dal reality, si è scagliato via Twitter contro la new entry: "Sei un copia incolla". Che sia geloso di questo nuovo rapporto?

Il commento di Alex Belli contro Alessandro Basciano

Alex non le ha di certo mandate a dire ad Alessandro. Via Twitter, l'attore ha lanciato una frecciatina alla new entry della Casa, che fin da subito ha mostrato un certo interesse verso Soleil: "Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali". Anche se ha deciso di tornare tra le braccia di sua moglie Delia Duran, l'ex gieffino sembra mostrare un certo fastidio per quanto sta accadendo nella casa.

Alessandro e Soleil sempre più vicini nella casa del GF

Fin dal suo video di presentazione, Alessandro ha fatto degli apprezzamenti nei confronti di Soleil. E, tempo zero, ha tentato subito un passo verso di lei. I due hanno dormito insieme, nello stesso letto, e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha provato ad abbracciarla nel sonno. La mattina successiva, però, la gieffina ha confidato a Sophie Codegoni di non gradire queste attenzioni: "Eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro, giuro, un momento un pò imbarazzante". Che Alessandro si sia spinto un pò oltre? Pare che ora abbia mostrato interesse verso la stessa Sophie, sostenendo che da giorni ormai non bacia più Gianmaria Antifnolfi.