Alessandro Basciano beccato insieme a Ginevra Milia dopo il caso Codegoni: “Ormai sono una coppia”

Alessandra Basciano compare insieme all'influencer Ginevra Milia in un filmato diventato virale in poche ore sul web: i due starebbero trascorrendo insieme le vacanze estive a Ibiza. La segnalazione arriva in un periodo complicato per il deejay, vista la sentenza della Cassazione che ha disposto nei suoi confronti il braccialetto elettronico dopo le accuse di minacce e stalking a Sophie Codegoni. Il dispositivo di sicurezza, tuttavia, non è stato ancora istallato.

Alessandro Basciano insieme a Ginevra Milia: chi è la presunta nuova fiamma

La segnalazione arriva dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricondiviso sul suo profilo Instagram un video che ritrae Basciano in compagnia di Ginevra Milia in un locale ad Ibiza. Un'utente, in risposta al filmato, ha scritto: "Sull'hashtag di Bascigoni c'è il video di Basciano e Ginevra Milia insieme, lei che gli accarezza il viso, ormai sono una coppia". Il deejay non è ancora intervenuto per confermare che tra loro ci sia una storia, ma le immagini sembrerebbero suggerire che tra loro possa esserci un flirt.

Ginevra Milia è una giovane influencer milanese. Su Instagram è nota con in il nome "ginevra_milia" e il suo profilo è seguito da oltre 11mila followers. Ama condividere post che la ritraggono durante i suoi viaggi in giro per il mondo ma, al contrario, non è solita postare contenuti riguardanti la sua vita sentimentale.

Secondo quanto riferito da Marzano, inoltre, Sophie Codegoni si troverebbe in Sardegna a un gruppo di amici, sua figlia Celine Blue e il calciatore Andrea Petagna.

Il caso Basciano-Codegoni: la storia nata al Gf Vip, la rottura e l'arresto del deejay

Quello di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stato uno dei casi più discussi dell'ultimo anno: l'amore tra i due era nato nel 2021 nel corso della loro partecipazione al Gf Vip. I due sono rimasti insieme anche dopo il reality e hanno avuto una figlia, la piccola Celine Blue, nata nel 2023. A novembre 2024, poi, il deejay è stato arrestato con le accuse di stalking e minacce alla sua ex, salvo essere scarcerato dopo meno di 48 ore. Nel frattempo, il braccialetto elettronico ancora non gli è ancora stato installato.