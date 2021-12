Alessandro Basciano prima e dopo l’intervento ai denti, il commento ironico di Alex Belli “Ti dò un consiglio, con quell’American Smile…”. Così Alex Belli si è rivolto a Basciano nella casa ironizzando sulla sua dentatura perfetta che non sarebbe l’unico ritocchino di chirurgia estetica al quale Alessandro si è sottoposto.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano è finito nel mirino di Alex Belli. L'attore, dopo le frecciatine lanciate via social all'attuale gieffino ed ex partecipante di Uomini e Donne, ha rincarato la dose quando in puntata ha avuto l'occasione di parlargli personalmente. Belli infatti ha tirato in ballo il sorriso di Basciano, che brilla di un bianco splendente, per fare ironia sulla sua presunta dentatura artificiale. Il sorriso però non sarebbe l'unica parte del corpo alla quale l'ex single di Temptation Island ha deciso di fare un ritocchino.

Le frecciatine di Alex Belli ad Alessandro Basciano

"Ti dò un consiglio, con quell'American Smile…". Così Alex Belli si è rivolto a Basciano nella casa ironizzando sulla sua dentatura perfetta che, stando al giudizio dell'attore, rifletterebbe un comportamento costruito e innaturale all'interno del reality. D'altronde non è la prima volta che Belli lancia frecciatine al concorrente che lo ha sostituito nella casa. Pochi giorni prima su Twitter aveva scritto: "Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali".

I ritocchini di Alessandro Basciano

Nonostante Alessandro non abbia replicato alla provocazione sui denti rifatti, il confronto con le foto di qualche anno fa parla abbastanza chiaro. Inoltre, pare che il ritocchino dentistico non sia l'unico al quale l'ex tentatore ha voluto ricorrere, negli anni che lo separano dall'ormai lontana esperienza a Uomini e Donne. In sauna a GFVip infatti, sottoposto alle domande di Lulù Selassié che gli ha chiesto "Ti sei rifatto le labbra?", Basciano avrebbe ammesso di essersi fatto qualche punturina. Non solo, avrebbe confessato anche di essersi rifatto le orecchie che giudicava un po' troppo "a sventola" e anche qui le foto dell'era Uomini e Donne mostrano esattamente ciò di cui si parla.