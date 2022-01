GF Vip, Alex Belli e Alessandro Basciano vengono quasi alle mani: “Sei un buffone” Alex Belli torna nella casa per un confronto con Basciano, che aveva contestato apertamente al suo ingresso al GF Vip. Uno scontro che li ha visti quasi venire alle mani e violare le regole del distanziamento.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip torna ancora una volta Alex Belli, che dopo l'epilogo del triangolo con Soleil e Delia, è tornato per chiudere i conti con Alessandro Basciano. Un incontro tutt'altro che morbido, con i due che si sono visti all'esterno della casa, finendo quasi per venire alle mani e rischiando di violare, peraltro, le regole del distanziamento. Era una battuta, non voglio dar spazio a quello che lui dice e pensa. Nei giorni scorsi, parlando di Belli nella casa e delle sue provocazioni, Basciano aveva detto di Belli che se avesse voluto dimostrazioni "avrebbe potuto portare lì sua moglie".

Belli e Basciano troppo vicini, violano le regole del distanziamento

"Tu non puoi parlare così di mia moglie", gli ha detto Belli incontrandolo, ma la conversazione è subito degenerata in insulti. "Sei un buffone", ha detto l'ex inquilino, con Basciano che ha risposto: "Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia". I due si sono avvicinati molto, quasi venendo alle mani: "È lui in primis che mi ha attaccato per primo, io non ho mai parlato di lui", ha spiegato Basciano a Signorini. Belli ha contestato a Basciano l'atteggiamento avuto nei confronti di Sophie e soprattutto di Gianmaria: "Sei entrato dentro e gli hai fregato la donna che lui corteggiava da tre mesi". Su questo aspetto Basciano ha spiegato:

È stata una decisione loro, di comune accordo. E comunque prima di vanire qua ho detto che la persona che potesse minimamente interessarmi era Sophie.

Il commento di Alex Belli contro Alessandro Basciano

Signorini ha chiamato Alex Belli ad intervenire dopo lo scontro a distanza di alcune settimane fa, quando Belli aveva punzecchiato Basciano per il suo comportamento con Soleil dopo la sua uscita dalla casa. Via Twitter, l'attore ha lanciato una frecciatina alla new entry della Casa, che fin da subito ha mostrato un certo interesse verso Soleil: "Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali".