GFVip, Gianmaria lascia Sophie: “Fermiamoci qui, ci abbiamo provato”

Il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è arrivato al capolinea e stavolta a prendere la decisione finale è stato l'imprenditore napoletano. Dopo vari tira e molla e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, avvicinamenti e poi dietrofront da parte soprattutto dell'ex volto di Uomini e Donne, il gieffino ha espresso il suo parere in merito alla possibilità di portare avanti questa frequentazione che, però, inizia a perdere stimoli. Dopo la puntata di lunedì 20 dicembre, i due si sono trovati a parlare in giardino, dichiarandosi le loro perplessità.

"Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro" è così che inizia il suo discorso Gianmaria Antinolfi, ormai determinato a mettere un punto ad una situazione che sembra non avere vie d'uscita, l'attrazione per Sophie c'è, ma purtroppo sembra che lei non ricambi alla stessa maniera i suoi sentimenti. La gieffina, però, toccata nel vivo risponde: "Non è vero che non è scattato, quando io sto con te sto bene, quando vedo che non ci sei ti cerco, è proprio una cosa che quando mi chiedono sei fidanzata, e dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente pronta".

A questo punto è l'imprenditore napoletano a prendere in mano la situazione, prendendo una decisione che, probabilmente, nessuno avrebbe pensato potesse partire da lui. Stanco di questo continuo tira e molla, nonché di doversi chiedere il perché di certi atteggiamenti sfuggenti, Gianmaria decide di mettere un punto, lasciando Sophie di stucco. Con estrema tranquillità, Antinolfi, quindi dichiara:

Va benissimo, però ti dico, proprio perché per me o scatta o non scatta, durante la puntata ero un po' pensieroso, sarei venuto io a parlarti tra poco, per me amici come prima, ci abbiamo provato, va bene così. Io sono a posto con me stesso, sono sereno, quindi fermiamoci qui. Sophie credo sia inutile insistere sinceramente, dormiamo insieme, ci abbracciamo, ci baciamo e poi non ci baciamo più, io non posso neanche scervellarmi per capire quali sono le tue motivazioni. Io voglio stare sereno, non voglio stare lì a pensare ma perché non mi bacia, perché gira la faccia, questi pensieri li ho avuti troppe volte nella mia vita e ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto, non metto me al primo posto se non so di aver dato il 100%, non posso farci niente, ci ho provato e non è andata bene.