Natale d’amore al GFVip, scatta il bacio tra Sophie e Alessandro Basciano: “Qui possiamo viverci” L’atmosfera natalizia ha addolcito il cuore dei gieffini e tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è scattato un bacio appassionato che, quindi, ha azzerato ogni dubbio sul loro reciproco interesse.

A cura di Ilaria Costabile

Il feeling tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip è ormai innegabile. I due trascorrono gran parte delle giornate insieme chiacchierando, scambiandosi occhiate languide e confidenze che, infatti, confermano l'interesse reciproco degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Sarà stata l'atmosfera natalizia, o il fatto che siano diventati più che complici, ma tra i due gieffini è scattato un bacio appassionato.

Il bacio tra Sophie e Alessandro

Erano giorni ormai che l'ex tentatore di Temptation Island e la regina di ghiaccio del dating show di Canale 5 si scambiavano tenerezze, arrivando ad accorciare vertiginosamente le distanze tra loro, soprattutto dopo che Gianmaria Antinolfi ha dichiarato a Sophie di non aver alcuna intenzione di continuare la loro conoscenza nella casa più spiata d'Italia, trovando nei giorni a seguire riscontro nelle riflessioni della giovane gieffina che ha stabilito l'inadeguatezza dell'imprenditore napoletano. Un altro problema poteva affacciarsi sui piani romantici della coppia, ovvero quello di Jessica Selassié che, dal primo momento in cui Basciano ha varcato la porta rossa, non ha nascosto un interesse nei suoi confronti, purtroppo non ricambiato dal modello. Aggirati questi ostacoli, quindi, Sophie e Alessandro, magari spinti da un bicchiere di vino in più, si sono abbandonati ad un bacio appassionato.

Alessandro Basciano si confida con Sophie

Insomma, qualcosa sembra essere scattato tra i due e, ormai, è difficile tornare indietro. Superati gli intoppi, dal momento che Jessica Selassiè sembra essersi fatta definitivamente da parte, preferendo la vicinanza dell'amica a quella di un uomo qualunque seppur belloccio, Sophie e Alessandro si comportano già come se fossero una coppia. Rintanatisi in sauna per parlare liberamente e confrontarsi su questa loro improvvisa vicinanza, i due si pongono domande e si lasciano andare a qualche considerazione. A dover essere convinta di star facendo la cosa giusta è la 19enne che, però, ascolta le parole di Basciano il quale le dice: