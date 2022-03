Sophie Codegoni eliminata dal GF Vip 6: esce dalla casa con il minidress ricoperto di cristalli Il 10 marzo è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip: a lasciare la casa è stata Sophie Codegoni, che ha brillato in un abito gioiello prima di abbracciare di nuovo il fidanzato Alessandro Basciano.

A cura di Beatrice Manca

Giovedì 10 marzo è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. In vista della finalissima della sesta edizione la competizione si fa serrata: sono state eliminate Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. L'ex tronista è una delle protagoniste di questa sesta edizione e ha conquistato i fan con i suoi look sempre glamour e sbarazzini. Appena uscita dalla casa ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto durante il reality, regalando ai fan della coppia un momento romantico. In fatto di stile, il gran finale è stato all'altezza delle aspettative: come ultimo outfit Sophie ha scelto un minidress che metteva in risalto il suo fisico.

Il minidress nero di Sophie Codegoni

Sophie nel corso delle puntate ha mostrato la sua predilezione per minigonne e abiti corti che mettono in risalto le gambe affusolate. Il colore preferito? Ovviamente il nero: nella scorsa puntata la concorrente aveva stupito tutti con un abito trasparente, un tripudio di tulle e piume. Per la semifinale ha scelto un look simile, ma più rock: ha indossato un abito corto e aderente con le maniche lunghe, con un intricato disegno di piccole borchie sulla parte frontale.

Sophie Codegoni in Passaparola

Il look di Sophie è stato creato insieme alla fidata stylist, Valeria Magistro, che ha scelto per lei un abito glamour e low cost: il vestito nero è in vendita sul sito del brand a 38 euro. Il look era completato da sandali con i listini ricoperti di cristalli, che seguivano il pattern del vestito. Per quanto riguarda i gioielli ha scelto un paio di orecchini scintillanti e un particolare "gioiello da mano".

L’abito di Sophie è del brand Passaparola

Sophie Codegoni con il maxi chignon

Per slanciare la figura e lasciare protagonista il vestito, Sophie ha raccolto i capelli in un voluminoso chignon sulla sommità del capo, un'acconciatura che aveva già sfoggiato nelle precedenti puntate e che le dona particolarmente. Ha lasciato solo due ciocche a incorniciarle il viso, truccando gli occhi con un eyeliner da vera gatta. L'avventura di Sophie all'interno della casa più spiata d'Italia è finita con il sorriso: Sophie ha riabbracciato il suo Alessandro e ora si gode il ritorno a casa. Quale sarà la prossima avventura?