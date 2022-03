Sophie Codegoni in nero al GF Vip 6: l’abito trasparente ha le piume sulla gonna Sophie Codegoni è una delle icone fashion di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 7 marzo ha sfoggiato uno dei suoi must, il look total black.

A cura di Giusy Dente

Nella Casa più spiata d'Italia, Sophie Codegoni ha trovato l'amore. La concorrente nel reality ha conosciuto Alessandro Basciano e ora i due sono una coppia, tra l'altro molto amata e sostenuta da tanti fan all'esterno. Lui ha abbandonato il gioco già da alcuni giorni, mentre per lei l'avventura al GF Vip 6 continua, ma la distanza non sembra essere un problema. L'ex tentatore ha anche fatto recapitare una lettera alla sua fidanzata, in cui le ha espresso tutto il suo amore. Nella puntata del 7 marzo è toccato a Miriana Trevisan e Soleil Stasi varcare la fatidica porta rossa. Per Sophie invece il gioco continua.

I look di Sophie al GF Vip 6

Sophie Codegoni sin dall'inizio del reality si è imposta come una delle icone fashion della Casa. La ventenne, che abbiamo visto con outfit sbarazzini e colori accesi, ha però una vera e propria passione per i look total black, che ama impreziosire con dettagli scintillanti e tocchi di luce. Due settimane fa la scelta è caduta su un abitino con gonna a ruota e ampia scollatura della collezione Primavera/Estate 2022 di Alexander McQueen, abbinato a sandali color argento tempestati di frange scintillanti. Anche nella 45esima puntata ha optato per il total black: un abito lungo di raso firmato Silence Limited, con gonna a portafoglio e taglio cut-out a goccia sul décolleté. Immancabili, i maxi orecchini gioiello, un must dei suoi outfit.

Sophie è fan del total black

Nella puntata del 7 marzo del GF Vip 6, Sophie Codegoni ha puntato nuovamente su un mini dress nero (styling di Valeria Magistro). Si tratta del modello Chicago della collezione di Silvia Nobili, riccamente decorato e impreziosito da tanti dettagli. L'elegante abitino è realizzato in pizzo con gonna di tulle e piume, ricami sulla schiena, ampia trasparenza sul décolleté. Costa 550 euro sul sito del brand.

Come sempre la gieffina non ha rinunciato agli accessori preziosi. Il suo must sono i maxi orecchini, questa volta pendenti. Ha raccolto i capelli in uno chignon alto e il make-up, per quanto semplice e naturale, si è rivelato di grande effetto, con occhi in primo piano grazie a una precisissima linea di eyeliner effetto gatta. Sarà lei la vincitrice di questa edizione?