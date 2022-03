Soleil Stasi eliminata dal Grande Fratello Vip 6, lascia la Casa col completo nero e oro Soleil Stasi è stata eliminata: a un passo dalla finale, è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Per la sua ultima puntata, ha scelto un look total black con dettagli in oro.

A cura di Giusy Dente

L'avventura di Soleil Stasi al Grande Fratello Vip 6 termina a un passo dalla finale. Nella puntata di lunedì 7 marzo è toccato alla 27enne uscire dalla Casa, in seguito all'esito di un televoto flash. Il suo è stato un percorso da vera protagonista, sin dall'inizio. Il triangolo Soleil-Alex-Delia ha continuato ad appassionare il pubblico del reality, che ha seguito tutte le vicissitudini dei tre: l'avvicinamento tra Alex e Soleil, la rabbia della compagna di lui Delia Duran, l'ingresso di quest'ultima nella Casa e tutti i successivi chiarimenti. I vari confronti sono andati avanti fino alla puntata di ieri. Mentre la coppia sembra aver consolidato l'amore, Soleil ha definitivamente detto di non essere innamorata dell'ex coinquilino. Dunque è pronta a proseguire per la sua strada e per la sua vita, fuori al GF.

Il percorso di Soleil Stasi al GF Vip

Non è stata solo l'amicizia con Alex, a interessare il pubblico del Grande Fratello. I telespettatori hanno sin da subito notato i look originali della concorrente, che si è imposta con i suoi outfit sempre diversi e mai banali. Dietro c'è il lavoro dello stylist Matteo Evandro Manzini, che a Fanpage.it ha spiegato: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni: kimono, camicie, bandane. Non ama il rosso né gli abiti asimmetrici". In questi mesi Soleil ha osato molto, puntando sempre su accessori capaci di attirare l'attenzione: i suoi preferiti sono i maxi cerchietti-gioiello da principessa. Anche coi colori ha giocato tanto: uno dei suoi preferiti è sicuramente il verde lime, che ha sfoggiato in diverse occasioni. Ma neppure una persona estroversa come lei resiste al fascino intramontabile del nero: total black era il suo look natalizio e ha riproposto questo colore anche coordinandosi con la ‘nemica' Delia Duran, indossandolo insieme in puntata.

in foto: il look di Soleil

L'ultimo look di Soleil

Soleil è uscita a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello. L'ultima puntata l'ha vista indossare il nero, un look firmato John Richmond, della collezione Spring-Summer 2022. La concorrente ha scelto un completo coordinato del brand: minigonna e blazer entrambi con dettagli metallici color oro a contrasto. La minigonna (già sold out) costa sullo shop ufficiale 230 euro. Dettagli color oro anche sul bordo inferiore del crop top. Ai piedi, maxi stivali con tacco, alti fin sopra al ginocchio. A completare l'outfit, gioielli Acchitto. Anche per l'uscita di scena definitiva, Soleil ha saputo distinguersi senza passare inosservata.