Soleil Stasi in total black al GF Vip 6: il tocco di stile è il cerchietto-gioiello Nella 44esima puntata del GF Vip Soleil Stasi ha puntato su un look total black, impreziosito da un dettaglio tra i capelli: il maxi cerchietto gioiello da principessa.

A cura di Giusy Dente

La 44esima puntata del GF Vip si è aperta con una notizia che i concorrenti mai si sarebbero immaginati di dover sentire: Alfonso Signorini li ha informati della delicata situazione tra Russia e Ucraina e delle recenti decisioni di Vladimir Putin, che ha intrapreso un attacco militare nei confronti del Paese. La serata ha visto l'uscita dal reality di Katia Ricciarelli e l'ingresso in nomination di Antonio, Miriana e Nathaly. Soleil Stasi è stata protagonista di una sorpresa da parte di sua zia Daniela, che le ha scritto una lettera per darle forza e per incitarla a non mollare, nonostante le tensioni e le delusioni accumulate durante il percorso.

Lo stile bohémien di Soleil

Soleil Stasi è molto amata dal pubblico, che la segue soprattutto in relazione a una situazione che tiene banco da mesi: il triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli. Ma gli spettatori sono rimasti molto colpiti anche dal suo look. Sin dall'inizio del reality i suoi sono stati tra gli outfit più interessanti, originali e sempre diversi, caratterizzati il più delle volte da dettagli griffati. Lo stylist Matteo Evandro Manzini a Fanpage.it ha spiegato di essersi mosso accentuando il suo stile bohémien: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni". Difatti l'abbiamo vista con kimono e camicie, le abbiamo visto sfoggiare colori eccentrici (per esempio l'abito verde lime), ama le piume sugli abiti (come quello con maxi spacco e gonna asimmetrica). Ultimamente si è appassionata a un accessorio in particolare, molto trendy: il maxi cerchietto-gioiello da principessa.

Il look di Soleil

Nella 43esima puntata Soleil aveva stupito tutti con un look sgargiante: un completo mannish verde lime (uno dei suoi colori preferiti, indossato più volte) con un trendy crop top a triangolo. In tinta anche i sandali, un modello diventato un must all'interno della Casa: quelli ricoperti di pelliccia. La concorrente ama particolarmente le scarpe-peluche, caratterizzate appunto da una fascia di pelliccia folta e vaporosa posizionata sul collo del piede. Ne possiede anche un paio marrone, oltre a questo verde più volte sfoggiato.

Nella puntata numero 44 ha decisamente invertito tendenza, puntando sul total black, con giacca di pelle, lupetto, pantaloni aderenti e stivali. Unico tocco di colore, una cintura argentata. Ma per impreziosire l'outfit ha scelto un dettaglio che ultimamente ha dimostrato di apprezzare particolarmente: un cerchietto da principessa. Nelle precedenti puntate aveva già focalizzato l'attenzione sui capelli con delle clip, utilizzando dei fermagli gioiello oppure delle delle maxi clip con perle. Il cerchietto della puntata 44 è nuovamente di Marina Fossati, nel modello Lido Forever impreziosito con pietre colorate. Cerchietti simili sul sito del brand, che realizza diverse creazioni homemade, costano 55 euro. Soleil Stasi ha mostrato come dare carattere anche al look più semplice, con un solo dettaglio.