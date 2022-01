Soleil Stasi al Gf Vip 6 con l’abito lungo: la gonna asimmetrica è un trionfo di piume Una buona e una cattiva notizia per Soleil Stasi, nella 32esima puntata del Gf Vip: è finita in nomination, ma ha ricevuto una sorpresa dall’amica Dayane Mello. La concorrente indossava una abito nero con piume.

La 32esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 7 gennaio, è stata particolarmente intensa per Soleil Stasi. La concorrente è sin dall'inizio una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione, soprattutto per il feeling instaurato col coinquilino Alex Belli. L'attore è ormai uscito dal reality e ha raggiunto fuori la sua compagna Delia Duran, che a sua volta entrerà in gioco in qualità di nuova concorrente. C'è molta curiosità su come si rapporterà con la ‘rivale' dentro la Casa. Ieri sera la 27enne è finita in nomination, dunque nella prossima puntata potrebbe essere eliminata. In compenso, ha ricevuto una gradita e bella sorpresa: ha potuto rivedere la sua carissima amica Dayane Mello.

Lo stile di Soleil Stasi al Gf Vip

Soleil Stasi in questi giorni all'interno della Casa ha fatto molto parlare di sé non solo per il legame instaurato con Alex Belli, ma anche per i suoi look. Sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 6 i suoi outfit sono tra i più interessanti, caratterizzati spesso da accessori griffati e di lusso. Dietro i capi che indossa c'è il designer Matteo Evandro Manzini, che cura anche lo stile di Sophie Codegoni e che in passato si è occupato anche di Giulia Salemi, durante la sua avventura nel reality. Per Soleil lo stylist ha puntato su qualcosa di che potesse dare risalto alla sua personalità vivace e solare: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni: kimono, camicie, bandane" ha spiegato a Fanpage.it parlando delle mistery box coi vestiti che arrivano nella Casa.

Soleil Stasi ama le piume

Nuovamente look nero per Soleil Stasi, che già nella puntata 30 aveva scelto un completo total black composto da gonna asimmetrica a balze e crop top di Mimì et Mamà Haute-couture. Coi colori si è sbizzarrita durante la sua avventura al Grande Fratello Vip 6, osando anche con nuances accese come il verde lime della 31esima puntata: gonna lunga a vita alta e bustier.

Le piume sono un dettaglio che ama particolarmente. Uno dei suoi outfit più belli è stato quello della puntata numero 28, in total white: un completo firmato The Archivia composto da una semplice t-shirt con spalline imbottite abbinata a una minigonna a vita alta e leggermente asimmetrica decorata appunto con piume sull'orlo.

Anche nella puntata di ieri sera ha sfoggiato una creazione dello stesso brand, impreziosita da piume. Si tratta del Soul Dress di The Archivia nero, con maniche lunghe, gonna asimmetrica e piume colorate sull'orlo; costa 390 euro. La concorrente lo ha abbinato a sabot mules in vernice nera caratterizzati da listino con striscia gioiello di TwentyFourHaitch (costano 135 euro) e maxi orecchini pendenti, per conferire un tocco di luce al tutto.