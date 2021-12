Soleil Stasi al GF Vip 6 osa con le scarpe fucsia: la puntata 30 è con gonna asimmetrica e crop top Ieri sera è andata in onda la puntata 30 del GF Vip 6 e Soleil Stasi ha dimostrato ancora una volta di essere l’icona fashion della casa. Ha sfoggiato un completo total black con crop top e gonna asimmetrica, aggiungendo un tocco di colore con un paio di sandali fucsia dal dettaglio gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai entrato nel vivo e sono moltissime le dinamiche che si sono venute a creare all'interno della casa. Dopo aver saputo che il reality continuerà fino a metà marzo alcuni concorrenti "veterani" hanno deciso di abbandonare il gioco e sono stati "sostituiti" da nuovi vipponi, da Nathalie Caldonazzo ad Alessandro Basciano, fino ad arrivare a Barù. Ieri sera è andata in onda la 30esima puntata su Canale 5 e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata ancora una volta Soleil Sorge con il suo stile glamour: ecco come ha reso trendy e sbarazzino un look total black.

Il look total black di Soleil

Alex Belli è tornato a parlare con gli inquilini della casa del GF Vip 6 (anche se solo in collegamento video), ma tanto è bastato perché tutti i riflettori fossero puntati su Soleil. Per la diretta post-natalizia l'influencer ha scelto un look tutt'altro che scintillante (come richiederebbe il mood delle feste), ha preferito puntare sull'eleganza senza tempo del total black. Ha infatti sfoggiato un completo nero con crop top a maniche lunghe e gonna asimmetrica con le balze, lasciando così sia gli addominali che le gambe in mostra.

Soleil in nero con i sandali fucsia

I sandali fucsia di Soleil al GF Vip 6

Sebbene il total black possa risultare una scelta un tantino troppo formale e monotona, Soleil è riuscita a rendere il suo look trendy e sbarazzino con un unico tocco di colore. Ha completato l'outfit con un paio di sandali fucsia fluo, un modello con il tacco a spillo e con una fibbia gioiello intorno alla caviglia. Non ha rinunciato ai capelli ondulati e dall'effetto sauvage che sfoggia da qualche settimana a questa parte, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato come al solito per delle nuance naturali. Non ha forse tutte le carte in regola per diventare l'icona fashion della sesta edizione del GF Vip 6?