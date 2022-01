Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominati Nathalie Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip nessun concorrente è stato eliminato. In nomination ci sono ancora Nathalie Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorge.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello Vip del 7 gennaio 2022 non vede nessun concorrente eliminato, mentre in nomination sono ancora Nathalie Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorge. Il secondo appuntamento con il reality show di Canale 5 è stato ricco di colpi di scena, la 32esima puntata si apre con un discorso particolarmente serio da parte del conduttore rivolto ai gieffini, a causa dei comportamenti a dir poco inopportuni adottati da alcuni di loro nei giorni scorsi. Non sono mancate, poi, sorprese e l'annuncio di nuovi ingressi.

Nessun eliminato nella puntata del 7 gennaio 2022

La puntata del 7 gennaio 2022 non era prevista e, questo cambio di programma nei palinsesti di Canale 5, ha portato anche dei cambiamenti nell'andamento dello show. Per questa ragione, infatti, nessuna delle concorrenti che rischiava l'eliminazione ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia.

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination, non essendoci stati eliminati, ci sono ancora Nathalie Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorge che scopriranno il loro destino nella puntata di lunedì 10 gennaio, quando la più votata delle tre avrà in mano il destino delle altre due concorrenti. Intanto ai gieffini è stato chiesto di dichiarare in maniera palese le loro preferenze tra gli inquilini della casa. Ed ecco, quindi, che con un certo numero di voti non rischiano di essere nominati nella prossima puntata questi cinque concorrenti:

–Katia Ricciarelli con 5 preferenze

–Alessandro Basciano con 2 preferenze

–Gianmaria Antinolfi con 2 preferenze

–Lulù e Jessica Selassié con 2 preferenze

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 7 gennaio 2022

Una puntata a dir poco particolare la numero 32 del Grande Fratello Vip, che si è aperta con una strigliata storica da parte di Alfonso Signorinidopo le polemiche innescate nei giorni scorsi a causa dei comportamenti impropri verificatisi in casa, come le liti tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, con conseguente uso di termini inopportuni e particolarmente gravi. Ci sono state, poi, delle sorprese come quella per Soleil Sorge che ha potuto rivedere la sua migliore amica Dayane Mello e quella per Manuel Bortuzzo che ha rivisto suo fratello Kevin. Anche Biagio D'Anelli ha fatto il suo ingresso nella nave dell'amore per riabbracciare, anche se a distanza, la sua Miriana Trevisan. Dopo una quarantena preventiva, poi, entrerà come concorrente ufficiale anche Delia Duran.