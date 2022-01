GFVip, Kevin Bortuzzo fa una sorpresa a Manuel: “Sono fiero di essere tuo fratello” Manuel Bortuzzo riceve una sorpresa bellissima da suo fratello Kevin che arriva in passerella per salutarlo e fargli sentire tutto il suo supporto.

Non mancano le emozioni nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip. A ricevere una bellissima sorpresa è Manuel Bortuzzo, chiamato da Alfonso Signorini prima in Mistery Room in cui ammette di aver affrontato momenti difficili in queste settimane: "Grazie a questa esperienza ho avuto conferme e imparato cose nuove e alla fine di tutto le cose tornano sempre le stesse, il bene l'amore e la felicità interiore. A volte sento che perdendo l'equilibrio, non è facile, anche le cose più semplici e stupide che accadono, le accuso parecchio perché toccano le cose fondamentali della vita, come il rispetto, l'ascolto". Poi, una volta arrivato in passerella, per poter incontrare suo fratello Kevin, il più piccolo della famiglia.

L'incontro tra Kevin e Manuel

Un incontro davvero emozionante quello che è avvenuto tra i due fratelli, dal momento che prima ancora di vederlo, rispondendo alle domande postegli dal conduttore, Manuel aveva parlato in maniera dolcissima di suo fratello sottolineando non soltanto l'affetto che li lega, ma anche la responsabilità che sente nell'essere il fratello maggiore e di conseguenza un possibile esempio per lui: "Nella nostra famiglia siamo semplici, viviamo di piccole cose e piccoli momenti. Sono orgoglioso di essere io l'esempio per mio fratello. Parliamo anche io e lui poco, ma ci capiamo in tutto, questa è una sintonia che ci accomuna da quando eravamo piccoli".

Arriva dopo poco in passerella il dolcissimo Kevin che subito fa sorridere Manuel che immediatamente lo accoglie: "Ma bello, come stai fratellino? Che bello che sei, ma mi hai copiato pure l'orecchino?!" Tra le lacrime e l'emozione Kevin, felice di aver visto suo fratello, gli dice: "Sei bellissimo. Sei dimagrito tantissimo hai avuto la forza di venire qua dentro e dimostrare che persona sensibile sei, che cuore enorme, e io sono orgoglioso di essere tuo fratello". Manuel visibilmente emozionato gli dice: "Il mio regalo più bello sei tu fratello mio, sei pronto per il concerto di Justin Bieber?" con la promessa di andarci insieme.