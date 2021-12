Soleil Stasi al GF Vip 6 in bianco: gonna di piume e cerchietto gioiello per l’incontro con Alex Belli Alex Belli è uscito dalla casa del GF Vip 6 dopo aver infanto le regole anti-Covid durante l’incontro con la moglie Delia Duran ma, in occasione della 28esima puntata, è tornato al reality per un confronto con Soleil Stasi. Quest’ultima è “andata in bianco”, sfoggiando un look total white con gonna di piume e cerchietto gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Alex Belli ha messo fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip 6, lo scorso lunedì è uscito dalla casa dopo aver infranto le regole anti-Covid durante l'incontro con Delia Duran ma ancora oggi si continua a parlare di lui e della sua storia con Soleil Stasi. Che si tratti di una recita o di un vero sentimento, non importa, la cosa certa è che durante la 28esima puntata è tornato al reality per un confronto con l'influencer. Quest'ultima, dopo aver sofferto non poco negli ultimi giorni a causa della presunta mancanza di rispetto dell'attore, non ne ha voluto sapere di "fare pace" con lui e ha definito il suo show una "serie tv scadente". Per una diretta tanto "ricca" poteva mai rinunciare allo stile glamour? Assolutamente no: ecco i dettegli del completo bianco che ha indossato.

Il completo bianco di Soleil Stasi

Se la scorsa puntata Soleil era apparsa agguerrita e sauvage in un audace look animalier, per il 28esimo appuntamento con il reality ha scelto qualcosa di più angelico. Per l'incontro con Alex Belli è "andata in bianco", sfoggiando un super trendy completo total white firmato The Archivia. Ha abbinato una semplice t-shirt a maniche corte con le spalline imbottite a una originale minigonna a vita alta e leggermente asimmetrica decorata con delle esuberanti piume sull'orlo. A completare l'outfit non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté color nude con delle striscette incrociate sul collo del piede.

Soleil in The Archivia per l’incontro con Alex Belli

Soleil indossa il frontino da regina

La vera protagonista del look di Soleil, però, è stata l'acconciatura: ha detto addio alle pieghe lisce e alle codine, optando per qualcosa di più principesco. Ha puntato tutto su delle onde naturali in pieno stile leonessa, decorando la chioma con un cerchietto gioiello rosa antico decorato con delle applicazioni di cristallo. Alfonso Signorini è stato il primo a notare lo scintillante accessorio e non ha esitato a paragonarlo a una vera e propria corona da regina. Insomma, la Stasi sembra proprio essere l'icona fashion della casa: cosa indosserà durante le puntate natalizie?

