Delia Duran al Gf Vip, le foto prima e dopo: com’è cambiata la moglie di Alex Belli Delia Duran tornerà al GF Vip, ma stavolta da concorrente. La moglie di Alex Belli stasera annuncerà il suo ingresso in Casa, che potrebbe sconvolgere soprattutto Soleil Stasi.

A cura di Valeria Paglionico

Delia Duran è la moglie di Alex Belli, uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 6. L'attore durante il suo percorso ha instaurato un feeling particolare con la coinquilina Soleil Stasi. Proprio per avere dei chiarimenti in merito allo strano ‘triangolo' che si è venuto a creare la modella venezuelana è più volte entrata nella Casa, così da avere un confronto coi due. Nell'ultimo faccia a faccia il suo compagno ha deciso di porre fine al gioco e uscire con lei. Stasera la 33enne annuncerà il suo ingresso nella Casa, ma in qualità di concorrente. Per Delia Duran non sarà la prima esperienza in un reality. Ha partecipato a Temptation Island Vip 2019 proprio con Alex Belli (che all'epoca era il suo compagno e che ha sposato la scorsa estate) e in quello stesso anno è entrata anche nella nota casa di Cinecittà come ospite per un confronto con Mila Suarez, ex dell'attuale marito. Oggi siamo abituati a vederla in tv con un corpo "esplosivo", ma com'era prima del successo?

Delia Duran prima e dopo, com’è cambiata nel corso degli anni

Spulciando il profilo social di Delia Duran, si scopre che le sue foto più vecchie risalgono al 2016. All'epoca aveva quasi 30 anni e il suo aspetto era piuttosto diverso rispetto a quello attuale. Portava i capelli lunghi e dall'effetto spettinato con la fila centrale, non osava con delle maxi scollature e, fatta eccezione per una linea di eye-liner, puntava sempre su dei make-up abbastanza naturali. Col passare degli anni, complice la crescita e il successo televisivo, è diventata una vera e propria bomba sexy che non esita a mettere in mostra le curve esplosive.

Delia Duran nel 2017 a L’onore e il rispetto

Delia Duran è rifatta?

Delia Duran vanta una silhouette mozzafiato e, sebbene in molti siano convinti del fatto che abbia fatto un ritocco al seno, in verità non ha mai dichiarato nulla sulla questione. La cosa certa è che, quando qualche anno fa è entrata della casa del GF Vip, ha "smascherato" Mila Suarez, rivelando in diretta che aveva rifatto naso e seno. Successivamente quest'ultima ha spiegato di essere ricorsa alla chirurgia per volere dello stesso Alex Belli, che all'epoca le avrebbe chiesto di adeguarsi a quello che era il suo ideale di bellezza.

Delia Duran senza trucco

Delia Duran, la storia d'amore con Alex Belli

Delia Duran, il cui vero nome è Nusat Del Valla Duran Perez, è nata nel 1988 a Merida, in Venezuela. Fin da giovanissima ha lavorato nel mondo dello spettacolo, esordendo come attrice delle telenovelas venezuelane. Prima di arrivare in Italia ha studiato marketing per diventare manager ma, una volta sbarcata nel nostro paese, si è dedicata al 100% alla recitazione e all'attività di modella.

Delia Duran col caschetto nero

Di lei si è sempre parlato molto sia per la bellezza che da sempre la contraddistingue che per le sue storie d'amore. Prima di incontrare Alex Belli sul set di Furore-Capitolo Secondo, è stata sposata con Marco Nerozzi, ma il matrimonio è naufragato a causa di alcune accuse di presunta violenza mosse dalla Duran. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip proprio con l'attore di Cento Vetrine, i due si sono sposati a Uggiate Trevano in provincia di Como la scorsa estate.