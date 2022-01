Soleil torna al verde lime al GF Vip 6: maxi spacco e bustier per la prima puntata del 2022 Ieri sera è adata in onda la prima puntata del 2022 del GF Vip 6 e ancora una volta Soleil Stasi è stata tra le grandi protagoniste. Poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no. È tornata al suo colore preferito, il verde lime, abbinando gonna lunga e crop top.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la 31esima puntata del Grande Fratello Vip 6, la prima del 2022, e le sorprese sono state moltissime, dallo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano alla "faida" tra le donne della casa, fino ad arrivare al debutto di Laura Freddi nei panni di opinionista per una notte. Tra le protagoniste indiscusse della serata non poteva mancare Soleil Stasi, che per l'occasione non ha rinunciato allo stile, ritornando ad alcune delle sue grandi passioni. Archiviati i look dall'animo rock fatti di minigonne vertiginose e capelli sauvage, ha sfoggiato maxi spacco e chioma con delle onde appena accennate: ecco i dettagli dell'outfit verde lime dell'influencer.

Il completo verde lime di Soleil Sorge

Soleil Stasi è una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, a contribuire al suo successo è stato lo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Quale modo migliore per dare il via al nuovo anno se non con il suo colore preferito? Nella prima puntata del 2022 ha infatti sfoggiato un outfit verde lime, nuance su cui ha puntato spesso all'interno della casa. L'influencer è tornata ai look bon-ton ma all'insegna del glamour. Ha abbinato una gonna lunga e a vita alta con il maxi spacco laterale a un bustier crop con le spalline sottili e il balconcino col ferretto. Niente sandali pelosi in tinta, questa volta per completare il tutto ha scelto un paio di sandali silver con il tacco a spillo e due collane rigide a girocollo.

Soleil in verde lime

Soleil dice addio alle onde sauvage

La vera novità nel look di Soleil, però, sono stati i capelli. Nelle scorse puntate del GF Vip aveva puntato tutto su delle onde vaporose e sauvage, dettaglio che metteva in risalto il suo animo da guerriera. Oggi, forse complice il fatto che la sua "battaglia" contro Alex Belli è terminata, è tornata a una piega più liscia con delle onde appena accennate solo sulle punte. Insomma, la Stasi ha dimostrato ancora una volta di essere la regina fashion della casa: in quanti hanno apprezzato il suo "ritorno alle origini"?