Laura Freddi, debutto in blu al GF Vip 6: le scarpe col tacco sono “rubate” a Sonia Bruganelli Laura Freddi è diventata opinionista del GF Vip 6 per una notte, ieri sera ha preso il posto di Sonia Bruganelli (attualmente in vacanza a Dubai). Per il debutto in questo ruolo ha puntato sul blu cobalto, “rubando” le scarpe col tacco proprio alla moglie di Paolo Bonolis.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Freddi ha fatto il suo debutto al Grande Fratello Vip 6: sebbene non fosse la sua prima volta al reality, visto che nel 2016 è stata tra i concorrenti rinchiusi nella nota casa di Cinecittà, non aveva mai ricoperto i panni di opinionista. Ieri sera ha preso per una sera il posto di Sonia Bruganelli, attualmente in vacanza a Dubai con la famiglia, e, oltre ad aver salutato l'amica Miriana Trevisan (che negli anni '90 è stata velina con lei), ha anche commentato le dinamiche che si sono venute a creare nel programma. Per un'occasione simile poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato per la sua esperienza "di una notte" al GF Vip.

Sonia Bruganelli ha prestato i décolleté griffati a Laura Freddi

Per il debutto da opinionista del GF Vip Laura Freddi ha puntato sul blu cobalto. Ha indossato un abito di taffettà firmato Gai Mattiolo, un modello con il bustier strapless e la gonna asimmetrica, ovvero corta sul davanti e lunga sulla parte posteriore, decorato con un maxi fiore in tinta all'altezza del punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté color nude con il tacco a spillo di Casadei, qual è la loro particolarità? Come la stessa Freddi ha spiegato, fanno parte della "collezione" di Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis le ha infatti prestate all'ex di Non è la Rai, così che sul palco del reality la sua presenza continuasse a farsi sentire anche a distanza.

Laura Freddi si è cambiata le scarpe a fine puntata

Perché Laura Freddi si è cambiata le scarpe in diretta

Le pumps di Sonia Bruganelli indossate da Laura Freddi al GF Vip 6 potranno pure essere super glamour ma, quando si parla di comodità, non sono proprio il massimo. Non sorprende, dunque, che "l'opinionista per una notte" sia stata costretta a cambiarle durante la diretta. A fine puntata, infatti, sul palco è apparsa con dei sandali neri ma il dettaglio che non è passato inosservato è che avevano comunque un vertiginoso tacco a spillo. Il motivo per cui ha detto addio ai décolleté della moglie di Bonolis? Erano troppo stretti e le hanno fatto gonfiare i piedi. Nelle Stories Laura ha infatti lanciato un ironico appello a Sonia dicendole: "La prossima volta lasciami un 38".