Laura Freddi stasera al Grande Fratello Vip, com’è cambiata da Non è la Rai ad oggi Laura Freddi è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6, per una puntata prende il posto di Sonia Bruganelli. In quanti la ricordano ai tempi di Non è la Rai? Ecco com’è cambiata dagli esordi in tv a oggi.

Laura Freddi è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6, nella puntata che va in onda dopo Capodanno prende il posto di Sonia Bruganelli (attualmente in vacanza con la famiglia). Ad accomunarle non è solo l'esperienza al timone del reality ma anche Paolo Bonolis, che in passato è stato fidanzato proprio con la showgirl. Attualmente sta con il marito Leonardo, dal quale a 45 anni ha avuto la figlia Ginevra. In quanti la ricordano ai tempi di Non è la Rai? Erano gli anni '90 quando debuttò in televisione, all'epoca aveva poco più di 20 anni ma vantava già bellezza e grinta da vendere. Non sorprende, dunque, che da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa: ecco com'è diventata oggi.

Laura Freddi è nata a Roma nel 1972 e fin da giovanissima ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza e aver avuto alcune esperienze cinematografiche, è sbarcata a Non è la Rai nel 1992. È proprio sul palco del programma di Gianni Boncompagni che si è fatta notare per grinta e splendore, diventando una delle ragazze più famose e apprezzate.

Oggi è arrivata alla soglia dei 50 anni ma continua a essere splendida nonostante sia evidentemente più matura. La Freddi non teme affatto l'avanzare dell'età e, fatta eccezione per alcuni segni del tempo sul viso, è rimasta praticamente identica a quando era giovanissima.

Il dettaglio che non è mai cambiato nel look di Laura Freddi? Nonostante il tempo che passa, è sempre rimasta fedele al biondo, ormai diventato il suo marchio di fabbrica (non a caso negli anni '90 è diventata la velina bionda al fianco di Miriana Trevisan).

Certo, in alcune occasioni ha rivoluzionato la sua acconciatura aggiungendo delle sfumature più o meno chiare, ma è evidente che non riesce a fare a meno della chioma blonde. Per quanto riguarda i tagli, invece, è stata più audace, sfoggiando frange, bob e scalature estreme in pieno stile anni 2000. Come si presenterà al GF Vip?