Sonia Bruganelli sostituita al GF Vip da Laura Freddi: “L’ho deciso insieme a Signorini” L’opinionista verrà sostituita da Laura Freddi nella puntata del 3 gennaio. Da Dubai Bruganelli smentisce le interpretazioni su una punizione di Signorini nei suoi confronti.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di programma al Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 3 gennaio non ci sarà Sonia Bruganelli, presenza fissa in qualità di opinionista sin dalla prima puntata di questa edizione. L'imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis si trova a Dubai con la sua famiglia e, per l'occasione verrà sostituita, solo per una puntata, da Laura Freddi.

La notizia di questo avvicendamento,che circolava solo come indiscrezione nelle scorse ore, aveva suscitato una certa curiosità per l'elemento comune che lega Sonia Bruganelli a Laura Freddi, ovvero Paolo Bonolis. Il marito di Bruganelli ha infatti avuto una relazione in passato con Laura Freddi e va da sé che la sua possibile presenza al GF Vip ha reso inevitabile qualche ricostruzione fantasisa, con riferimenti ad una presunta vendetta da parte di Alfonso Signorini, che chiamando la ex di suo marito al suo posto l'avrebbe "punita" in seguito alla lite recente.

Il chiarimento di Sonia Bruganelli

Voce, quest'ultima, immediatamente smentita proprio da Sonia Bruganelli, che via social ha precisato con una storia che la decisione di chiamare Laura Freddi sia stata presa di comune accordo con la produzione e con Signorini. La stessa storia è stata ripresa su Instagram proprio da Laura Freddi, che ha poi interagito con Sonia Bruganelli via Instagraa, chiedendole ironicamente di tornare presto, come dimostra uno screen pubblicato ancora da Bruganelli.

Sonia Bruganelli in riunione con Laura Freddi prima della puntata

A conferma dell'accordo preso con la produzione, l'opinionista ha aggiunto lo screen di una conversazione WhatsApp con la produzione in cui specifica che ha una call fissata con Laura Freddi per il 30 dicembre, così da poterle fare un riepilogo delle vicende accadute in questi primi tre mesi di Grande Fratello Vip. Se la sostituzione di Laura Freddi si limiterà alla serata del 3 gennaio o se proseguirà successivamente, è attualmente difficile da dire