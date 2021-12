Sonia Bruganelli assente al GF Vip: “Al suo posto Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis” Il 3 gennaio Sonia Bruganelli sarà assente al GF Vip perché all’estero. Al suo posto, stando alle indiscrezioni di queste ore, ci potrebbe essere Laura Freddi, ex concorrente del reality ed ex compagna di Bonolis.

A cura di Andrea Parrella

Col nuovo anno al Grande Fratello Vip cambia tutto, almeno per una puntata. Quella del 3 gennaio sarà segnata da una nuova presenza tra le opinioniste. Stando a quanto riportato da TvBlog, lunedì prossimo Adriana Volpe non sarà solo, ma al suo fianco non ci sarà Sonia Bruganelli, nelle scorse ore atterrata a Dubai dove trascorrerà il capodanno con la sua famiglia, bensì Laura Freddi.

Un avvicendamento temporaneo, della durata di una sola puntata, che è tuttavia accattivante per diverse ragioni. Non soloLaura Freddi è un'ex concorrente del reality, al quale aveva partecipato nel 2016, ma è legata a Sonia Bruganelli da un comune denominatore chiamato Paolo Bonolis, marito dell'opinionista in carica del GF Vip, ma anche ex compagno di colei che dovrebbe sostituirla per una puntata. Freddi e Bonolis sono stati legati per circa cinque anni, all'inizio degli anni Novanta.

Sonia Bruganelli smentisce l'addio al GF Vip

Se l'assenza di Sonia Bruganelli nella puntata del GF Vip del 3 gennaio sembra cosa certa, è stata la stessa opinionista a smentire le indiscrezioni relative ad un suo possibile addio anticipato al reality, come si era insistentemente vociferato nelle scorse settimane, in particolare dopo la lite in diretta con il conduttore che l'aveva portata ad abbandonare lo studio per circa un'ora durante la puntata del 20 dicembre scorso. Attraverso i social, Sonia Bruganelli aveva prima lasciato bollire nella sua acqua l'indiscrezione, per poi smentirla con un sonoro "no" via stories di Instagram.

Delia Duran e Kabir Bedi entrano al GF Vip

Quella di Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli potrebbe non essere la sola novità della puntata del GF Vip del 3 gennaio. Lunedì prossimo, infatti, la casa potrebbe ulteriormente ripopolarsi con due nuovi ingressi. Dopo Eva Grimaldi e Alessandro Basciano, entrati poco prima di Natale, sono pronti a fare il loro ingresso Kabir Bedi e, soprattutto, Delia Duran, reduce dal triangolo con Alex Belli e Soleil che si è risolto nelle puntata pre-natalizie e che, in caso di un suo ingresso, è sicuramente destinato a riaccendersi.