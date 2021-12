Delia Duran nuova concorrente del GF Vip: le anticipazioni sugli ingressi di gennaio La Casa del Grande Fratello VIP è pronta ad aprire la porta a nuovi concorrenti visto il prolungamento sino a marzo 2022: tra questi, a grande sorpresa, anche la compagna di Alex Belli, Delia Duran.

A cura di Gaia Martino

Un'ondata di novità sta per travolgere il Grande Fratello VIP. Gli inquilini della Casa più spiata d'Italia, dopo aver accolto i nuovi concorrenti nelle ultime settimane, apriranno la porta rossa ad altri personaggi famosi. La finale è in programma per il 14 marzo 2022 e visto il prolungamento, Alfonso Signorini vuole regalare ai suoi VIP nuovi volti, nuove persone con cui rapportarsi. Un colpo di scena potrebbe lasciare i protagonisti di questa edizione a bocca aperta: Delia Duran potrebbe diventare prossimamente una nuova concorrente del reality.

Al GF Vip arriva Delia Duran

Le anticipazioni sui nuovi ingressi al Grande Fratello VIP arrivano da Gabriele Parpiglia che a Casa Chi ha svelato un probabile colpo di scena. Il prossimo anno la Casa di Cinecittà aprirà la porta a nuovi VIP, tra questi anche Delia Duran, stando alle parole del giornalista riportate da Biccy:

Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Magari intendeva dirci, o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così. Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà.

La liason tra Alex Belli e Soleil Sorge, terminata con l'uscita di scena dell'attore in seguito la squalifica, ha coinvolto anche la modella brasiliana che adesso sostituirà il suo compagno e diventerà concorrente ufficiale del reality. Il sequel del triangolo più chiacchierato nella storia del GF Vip potrebbe lasciare gli inquilini senza parole. Lo spoiler è stato annunciato anche dall'esperto di anticipazioni sul GF Vip, Agent Beast, che nelle ultime ore ha twittato: "Delia Duran nuova concorrente".

Kabir Bedi e Adelaide De Martino tra gli ingressi di gennaio

Tra i probabili nuovi concorrenti anche Kabir Bedi, il cui ingresso era già stato annunciato dalla giornalista Cesara Buonamici nel corso del Tg5. Tra le new entry di gennaio potremmo vedere anche Adelaide De Martino, la sorella del famoso conduttore Stefano, come precedentemente annunciato da Fanpage.it. Parpiglia ha aggiunto che non è esclusa la possibilità di un ritorno in Casa di persone che hanno partecipato al programma già in passato.

Le anticipazioni del GF Vip

Un'altro spoiler lanciato diverse settimane fa dalla storica giornalista del Tg5 riguarda l'ingresso di Pippo Baudo nella Casa del Grande Fratello Vip che si presenterà per fare una sorpresa alla sua ex moglie Katia Ricciarelli da cui si è separato nel 2004. Sonia Bruganelli invece, al centro di rumor che la vedevano abbandonare il reality, si assenterà solo per una serata: Gabriele Parpiglia ha spiegato che l'opinionista aveva già prenotato le vacanze fuori. In studio, in una prossima puntata, ci sarà solo Adriana Volpe.