GF Vip, Sonia Bruganelli commenta le voci sul suo possibile addio al reality

Protagonista assoluta e involontaria dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip prima di Natale è stata, senza ombra di dubbio, Sonia Bruganelli. L'opinionista, in seguito a unbattibecco con il conduttore Alfonso Signorini, ha deciso di abbandonare lo studio in segno di protesta perché zittita mentre stava parlando. Un evento che ha dato sostanza alle molte indiscrezioni secondo le quali Sonia Bruganelli sarebbe pronta a lasciare il Grande Fratello Vip in anticipo rispetto alla finale di marzo.

Voci che fino a questo momento non avevano avuto conferme né smentite, ma che nelle ultime ore sono state definitivamente spente proprio da Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha prima scherzato sull'indiscrezioni, lasciando i suoi fan con il fiato sospeso, per poi dire chiaramente che non lascerà il programma con un sonoro: "No".

Ma cos'è che ha fatto andare su tutte le furie Sonia Bruganelli? In studio si stava discutendo la vicenda più dibattuta di questa edizione e Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di intervenire proprio in difesa di Soleil. L'opinionista che sin dall'inizio di questa edizione ha speso preso le difese di Sorge, ha attaccato Alex Belli, contestandogli i suoi atteggiamenti. Parole alle quali Alex Belli ha immediatamente risposto, di fatto impedendole di terminare il concetto.

Per ristabilire la calma in studio è quindi intervenuto Signorini, che tuttavia ha zittito Belli e ha fatto la stessa cosa Sonia Bruganelli: "Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia", ha detto girandosi con espressione severa verso l'opinionista. Bruganelli, giustamente, ha rivendicato il fatto di non aver avuto nemmeno la possibilità di chiudere il concetto: "Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare". Signorini ha quindi risposto: "Te l'ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare". Tra gli applausi dello studio l'alterco è scemato con Bruganelli che ha protestato dicendo: "Se non posso esprimermi…".