Lite tra Signorini e Sonia Bruganelli al GF Vip, lui le toglie la parola e lei abbandona lo studio

Sonia Bruganelli abbandona lo studio del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di lunedì 20 dicembre. L'opinionista ha lasciato la sua poltrona vuota prima ancora che trascorresse la prima ora di trasmissione, dopo un'incomprensione con il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che dopo averle dato la parola per commentare la vicenda Alex Belli-Soleil l'ha praticamente zittita.

Cosa è successo in studio

In studio si stava discutendo la vicenda più dibattuta di questa edizione e Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di intervenire proprio in difesa di Soleil. L'opinionista che sin dall'inizio di questa edizione ha speso preso le difese di Sorge, ha attaccato Alex Belli, contestandogli i suoi atteggiamenti. Parole alle quali Alex Belli ha immediatamente risposto, di fatto impedendole di terminare il concetto.

La lite tra Signorini e Bruganelli

Per ristabilire la calma in studio è quindi intervenuto Signorini, che tuttavia ha zittito Belli e ha fatto la stessa cosa Sonia Bruganelli: "Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia", ha detto girandosi con espressione severa verso l'opinionista. Bruganelli, giustamente, ha rivendicato il fatto di non aver avuto nemmeno la possibilità di chiudere il concetto: "Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare". Signorini ha quindi risposto: "Te l'ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare". Tra gli applausi dello studio l'alterco è scemato con Bruganelli che ha protestato dicendo: "Se non posso esprimermi…".

Sonia Bruganelli lascia lo studio, poi il chiarimento in diretta

Subito dopo Sonia Bruganelli è uscita dallo studio e la sua sedia è rimasta vuota per quasi un'ora, prima del rientro. Minuti molto complessi durante i quali si è fatto di tutto per convincere l'opinionista, evidentemente infastidita dall'accaduto, a rientrare in studio per chiudere la puntata. Da parte del conduttore nessun riferimento, fino a quando non la chiama in causa dopo l'ingresso di Nathalie Caldonazzo: "Mi ridai la parola?", dice lei. "Povera, le ho tolto la parola", ha detto con un pizzico di ironia Signorini. "Non è il fatto di avermi tolto la parola – ha risposto Bruganelli – è il modo con cui lo hai fatto". Signorini si scusa: "Va bene, ci chiariremo poi durante la pubblicità".