Grande Fratello Vip 2021, chi sono i nuovi concorrenti: ultime news su eliminati e nomination Il Grande Fratello Vip 2021 finirà a marzo 2022, la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sarà la più lunga di sempre. In vista del Natale, Canale5 rinuncerà al doppio appuntamento. Intanto, nel corso delle ultime puntate, nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso in casa entrando a far parte ufficialmente del cast del GF Vip 6. Vediamo insieme chi sono, cosa fanno nella vita e cosa è accaduto nell’ultima puntata.

A cura di Redazione Spettacolo

Tutti i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2021/2021: le ultime news

Il Grande Fratello Vip 2021 finisce il 14 marzo 2022: è questa la data fissata per la finale del reality condotto da Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. In vista del Natale, ci sarà un cambio di programmazione e il reality andrà in onda solo di lunedì. Intanto, in virtù del prolungamento del GF Vip, è stato organizzato l'ingresso di nuovi concorrenti, gli ultimi entrati in casa sono Barù, Nathalie Caldonazzo, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Nell'ultima puntata non sono mancati come sempre i colpi di scena e le emozioni. In nomination ci sono Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan e Valeria Marini/Giacomo Urtis (che costituiscono un solo concorrente).

Ecco l'elenco con i nomi di tutti i concorrenti nel cast del Grande Fratello Vip:

Valeria Marini Giacomo Urtis Barù Gaetani Federica Calemme Alessandro Basciano Nathalie Caldonazzo Biagio D'Anelli Manuel Bortuzzo Soleil Sorge Miriana Trevisan Jessica Hailè Selassiè Lucrezia Hailè Selassiè Gianmaria Antinolfi Katia Ricciarelli Sophie Codegoni Manila Nazzaro Carmen Russo Davide Silvestri Giucas Casella Francesca Cipriani (NON HA ACCETTATO IL PROLUNGAMENTO) Aldo Montano (NON HA ACCETTATO IL PROLUNGAMENTO) Maria Monsé (ELIMINATA) Alex Belli (SQUALIFICATO) Patrizia Pellegrino (ELIMINATA) Clarissa Hailè Selassiè (ELIMINATA) Nicola Pisu (ELIMINATO) Jo Squillo (ELIMINATA) Ainett Stephens (ELIMINATA) Raffaella Fico (ELIMINATA) Amedeo Goria (ELIMINATO) Tommaso Eletti (ELIMINATO) Andrea Casalino (ELIMINATO) Samy Youssef (ELIMINATO)

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti in nomination di questa settimana sono:

Biagio D'Anelli Miriana Trevisan Giacomo Urtis/Valeria Marini

Gli eliminati del Grande Fratello Vip

Da quando è iniziato il reality sono stati eliminati: Maria Monsé (puntata del 13 dicembre) Patrizia Pellegrino (puntata del 6 dicembre), Clarissa Hailé Selassié (puntata del 29 novembre), Nicola Pisu (puntata del 12 novembre), Jo Squillo (puntata del 5 novembre) Ainett Stephens (puntata del 29 ottobre), Raffaella Fico (puntata del 22 ottobre) Amedeo Goria (puntata del 15 ottobre), Samy Youssef (puntata dell'8 ottobre), Andrea Casalino (puntata dell' 1 ottobre) e Tommaso Eletti (puntata del 24 settembre).

Barù Gaetani

Barù, all'anagrafe Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è il nipote di Costantino della Gherardesca. È un volto già noto agli spettatori. Ha preso parte, infatti, a Pechino Express insieme allo zio. Inoltre, ha partecipato al programma Cuochi e fiamme. Barù è bravissimo ai fornelli e ha sorpreso subito i concorrenti del GF Vip preparando loro dei manicaretti. Barù è laureato in storia e specializzato in enologia.

Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip dicendosi interessato sia a Soleil che a Sophie e non disdegnando neanche la dolcezza di Jessica. Il pubblico di Canale5 ha già avuto modo di vederlo all'opera sia come tentatore che come corteggiatore. Ha partecipato, infatti, a Temptation Island dove ha insidiato la coppia composta da Ciavy e Valeria Liberati. Inoltre, ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Michela Quattrociocche.

Nathalie Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo ha deciso di mettersi alla prova nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha già preso parte ad altri reality come L'Isola dei famosi, dove venne eliminata dopo tre puntate. Più di recente, invece, ha partecipato a Temptation Island con Andrea Ippoliti. La loro storia è giunta al termine. Nel suo passato, anche la storia d'amore con Massimo Troisi.

Federica Calemme

Federica Calemme è una modella napoletana. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, è un volto già noto al pubblico televisivo. Ha partecipato a programmi come Miss Italia, Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile. Ma in molti la ricordano principalmente per essere stata una delle professoresse del programma condotto da Flavio Insinna "L'eredità".

Biagio D'Anelli

Biagio D’anelli concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

Biagio D'Anelli è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip 6. Non è la prima volta che varca la porta rossa di Cinecittà. Lo aveva già fatto nell'undicesima edizione, in versione non vip. Dopo la sua partecipazione, era diventato ospite fisso dei talk di Barbara D'Urso, come opinionista, commentando le vicende degli altri reality. E non aveva risparmiato commenti nei confronti della situazione tra Alex belli e Soleil Sorge nella Casa. Ora che anche lui si trova dall'altra parte, sotto i riflettori, la situazione sarà totalmente diversa. Stando a questi primi giorni, la sua partecipazione a questa edizione sembra promettere scoop e tante sorprese.

Giacomo Urtis

Giacomo Urtis concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

Chirurgo plastico della star e ormai personaggio del mondo dello spettacolo. Giacomo Urtis è nato a Caracas ma ha origini sarde. Non è nuovo al mondo dei reality: ha già partecipato all'Isola dei Famosi nel 2017 e allo stesso Grande Fratello Vip nel 2020, ma come ospite. Questa volta, invece, ha varcato la porta rossa come concorrente ufficiale. È laureato in medicina e chirurgia e lavora nella sua clinica, dove ha operato diverse star.

Valeria Marini

Valeria Marini è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

Donna di spettacolo, ormai di casa in televisione, Valeria Marini ha deciso di tornare al Grande Fratello Vip. Nella sua vita ha partecipato a numerosi reality e ha anche avuto diversi ruoli in film per il grande schermo. É stata concorrente dell'Isola dei famosi e anche lei, come il suo compagno di squadra Giacomo Urtis, ha già varcato la porta rossa di Cinecittà. Questa volta ci entrerà per lasciare il segno con i suoi tormentoni e indossando una benda sull'occhio a causa di una delicata operazione a cui si è dovuta sottoporre per evitare di perdere la vista.

Soleil Sorge

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge è una influencer che si è fatta conoscere prendendo parte a Uomini e Donne, dove ha fatto innamorare il tronista Luca Onestini. Mentre il fidanzato era nella casa del Grande Fratello, Soleil ha deciso di interrompere la loro relazione. Ha partecipato, poi, all'Isola dei famosi dove si è legata a Jeremias Rodriguez, fratello di Belén e Cecilia. Nel corso della seconda puntata Soleil ha chiarito di non vedere alcuna speranza di un ritorno di fiamma con Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore con cui ha avuto un flirt prima del reality. Soleil è finita nel mirino dei concorrenti con l'accusa di razzismo per aver usato la parola "scimmie" rivolgendosi ad Ainett Stephens e Samy Youssef.

Miriana Trevisan

Miriana Trevisan concorrente ufficiale del GFVip 2021/2022

Miriana Trevisan ha iniziato la sua carriera nel programma Non è la Rai. Poi ha partecipato a programmi televisivi come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. Nel 2003 ha sposato Pago. Dal cantante ha avuto il figlio Nicola. Il matrimonio si è concluso definitivamente nel 2013. È entrata nella casa nella seconda puntata del GFVip. Miriana Trevisan si è detta scioccata da quanto accaduto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi e nelle ultime puntate ha ammesso di sentirsi esclusa dal gruppo, tagliata fuori dalle dinamiche delle donne alpha della casa che tanno iniziando a fare sempre più un gioco collettivo. Intanto questa condizione di isolamento è stata notata anche al di fuori della casa e il figlio della showgirl ha reagito cercando di difendere la mamma, come svelato dal suo papà, Pago.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo nel cast del Grande Fratello

Manuel Bortuzzo è un nuotatore di 22 anni con una storia difficile alle spalle. Nel 2019 è stato ferito alla schiena da un colpo di pistola. Quell'evento terribile ha causato la perdita dell'uso delle gambe. Manuel, tuttavia, non si è dato per vinto come ha raccontato anche ai suoi coinquilini. Ha affrontato un lungo processo di riabilitazione e poi è tornato in acqua. Il suo sogno è tornare a camminare. Nella seconda puntata ha avuto modo di far conoscere meglio la sua storia ed è stato protagonista di un emozionante incontro con il padre Franco entrato nella casa per abbracciarlo. Nella terza puntata c'è stata la vicinanza tra Manuel Bortuzzo e una delle principesse Selassié, Lulu. Tuttavia Manuel si è ben presto mostrato insofferente al legame con la Selassié e, desideroso di portare avanti la conoscenza con tutti i concorrenti della casa, ha chiesto a Lulù di frenare sul loro rapporto. Tra gli avvenimenti più emozionanti all'interno della casa c'è stato senza dubbio il momento in cui Manuel ha deciso di fare una sorpresa ai suoi compagni d'avventura mostrandosi con i tutori e intento a camminare. Non mancano, però, momenti di tensione e se in un caso sono goliardici e scherzosi come quando l'atleta parlando con Soleil stava per darle un bacio: "Mi è venuto istintivo", mentre Lulù fa una vera e propria scenata di gelosia per Sophie.

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2021

Sophie Codegoni è conosciuta principalmente per la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, dove ha scelto Matteo Ranieri e per il presunto flirt con Fabrizio Corona. La modella, che ha lavorato nello showroom di Chiara Ferragni, ha chiarito che la relazione con Matteo Ranieri è finita male, mentre quella con Corona non sarebbe mai cominciata. Al Grande Fratello 2021 ha già fatto discutere per i suoi apprezzamenti ad Alex Belli e le frecciatine alla moglie Delia Duran. Sophie Codegoni ha parlato anche dei suoi problemi personali. Nell'ultima puntata Sophie ha avuto modo di incontrare sua mamma, rivelando un lato inedito del suo carattere e un pezzo importante di storia personale.

Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi concorrente del Grande Fratello Vip 6

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore principalmente noto per i suoi flirt con volti del mondo dello spettacolo. Nel suo passato sentimentale, la relazione con Dayane Mello e quella con Belén Rodriguez, oltre al breve flirt con Soleil Sorge. In casa c'è stato uno scontro con Soleil Sorge, così forte al punto che Gianmaria Antinolfi ha espresso il desiderio di lasciare la casa. Poi, però, non ha dato seguito alle sue parole. Negli ultimi giorni, Gianmaria e Soleil si sono chiariti, spiegando reciprocamente le motivazioni dei comportamenti che li hanno portati a discutere. Poi, l’imprenditore è scoppiato in lacrime, consolato prontamente da Soleil Sorge, che gli ha dato dei consigli.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli concorrente del Grande Fratello Vip 6

Classe 1946, Katia Ricciarelli è un soprano e attrice. Dal 1986 al 2004 è stata sposata con Pippo Baudo. In qualità di attrice ha preso parte a fiction di successo come Gian Burrasca; Don Matteo 4; Carabinieri 7; Il ritmo della vita; Un passo dal cielo e Come una madre. Nella seconda puntata invece ha lasciato intravedere un lato molto umano e sensibile, svelando una ferita aperta che riguarda la sua vita privata. La cantante ha rivelato un lato piuttosto pungente del suo carattere, trovandosi in diverse occasioni ad alzare i toni verso gli altri concorrenti. Non ha amato ad esempio le reazioni alla sua caduta dalla sedia, chiedendo di avere più rispetto nei suoi confronti.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailè Selassié concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié sono tre principesse etiopi. In particolare sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, che è stato detronizzato nel 1975. Jessica è già nota in Italia per avere partecipato al programma Riccanza. Lulù ha dato il via alla prima relazione di questa edizione. Ha baciato Manuel Bortuzzo. Pur di dormire con lui, Lulù ha finto di stare male, sfrattando persino Aldo Montano sul divano. Poco prima della sesta puntata, il GF Vip ha convocato le sorelle Selassiè per "importanti questioni familiari". Nel corso della puntata, le tre ragazze hanno poi affrontato la situazione, difendendo il padre dalle indiscrezioni sulla sua discendenza reale e ribadendo di essere vere principesse. Tra le sorelle Selassiè quella che racconta più spesso le vicende legate alla sua famiglia è Clarissa, la quale fa una dichiarazione scioccante su sua sorella Lulù: "È stata violentata, un uomo la obbligava a fare cose e non voleva". Nelle scorse puntate Alfonso Signorini ha comunicato alle 3 sorelle Selassié che il Grande Fratello ha deciso di farle diventare tre concorrenti separati, quindi, ognuna dovrà giocare per sé stessa. Clarissa Selassié, in seguito alla nomination, è stata eliminata e ha dovuta abbandonare la casa e le altre due principesse.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro concorrente del Grande Fratello Vip 6

Nata nel 1977, Manila Nazzaro è entrata nel cuore degli italiani quando nel 1999 è stata incoronata Miss Italia. Ha partecipato a diversi programmi televisivi come Quelli che il calcio; L'anno che verrà; Mezzogiorno in famiglia; E la chiamano estate. È stata sposata con Francesco Cozza dal 2005 al 2017. Da lui ha avuto due figli. Nel 2020, ha partecipato a Temptation Island con l'attuale fidanzato Lorenzo Amoruso. Intanto, nella casa si è commossa pensando al figlio che lei e Lorenzo hanno perso. Manila Nazzaro è una delle leader della casa e intanto, mentre si gode la sua permanenza, fuori esce nelle librerie la sua biografia.

Giucas Casella

Giucas Casella nel cast del GF Vip 6

Giucas Casella è un noto illusionista, che conta numerose presenze in tv. Ha un figlio, James, ed è sposato con Valeria Perilli. Ha partecipato, infatti, a programmi come Domenica in; La strana coppia; il reality Il ristorante e L'isola dei famosi (sesta e tredicesima edizione). Inoltre, spesso è stato ospite del salottino di Barbara D'Urso, in programmi come Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Ha un figlio, James. Entrato nella casa venerdì 17 settembre, l'illusionista ha già dato dimostrazione ai suoi inquilini delle sue doti e dei suoi strambi allenamenti in giro per il loft. Negli scorsi giorni, Giucas si è lasciato andare a una confessione su una vicenda strettamente personale, rivelando agli altri inquilini di essere stato con un uomo e aggiungendo che potrebbe riaccadere.

Carmen Russo

Carmen Russo concorrente del Grande Fratello Vip 6

Carmen Russo è nata nel 1959. È una ballerina e showgirl ed è sposata dal 1987 con Enzo Paolo Turchi. La coppia ha una figlia, Maria. Russo ha partecipato a tantissimi programmi televisivi tra cui Portobello; Signorine grandi firme; Drive In; Grand Hotel; Domenica in e Stelle sull'acqua. Inoltre, ha partecipato due volte al reality L'isola dei famosi (nella prima e nella nona edizione). Già in passato è stata concorrente del Grande Fratello Vip, mentre lo scorso anno ha partecipato a Tale e quale show. Nella terza puntata, Carmen Russo ha incontrato Enzo Paolo Turchi.

Davide Silvestri

Davide Silvestri nel cast ufficiale del GFVip 2021

Classe 1981, Davide Silvestri si è fatto conoscere interpretando Marco Falcon nella soap Vivere. Poi, ha continuato a lavorare come attore in film come Vita Smeralda; Scrivilo sui muri; La fidanzata di papà e A Natale mi sposo. Nel 2003 ha partecipato al reality L'isola dei famosi. È entrato nella casa durante la seconda puntata del GFVip. Ha già avuto un momento di fragilità. Vedendosi nominato in massa, è scoppiato a piangere sentendosi "sbagliato".

Alex Belli

Alex Belli nel cast del Grande Fratello Vip

Alex Belli è un attore, fotografo e modello. Conosciuto per il ruolo di Jacopo Castelli nella soap CentoVetrine, ha poi preso parte a programmi come Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi. Ha partecipato anche a Temptation Island Vip insieme alla sua attuale moglie Delia Duran che ha già dato prova della sua gelosia nei confronti delle altre donne nella casa. Nel suo passato anche un matrimonio finito con la modella Katarina Raniakova e una relazione con Mila Suarez. Nella casa, è nata una bellissima amicizia tra il gieffino e il nuotatore Manuel Bortuzzo. Alex Belli ha fatto ballare Manuel portandolo sulle spalle. Inoltre, Belli si è commosso pensando al desiderio di paternità non ancora soddisfatto. A questo proposito è intervenuta anche sua moglie, Delia Duran che ha rivelato: "Lotteremo finché è possibile".

Aldo Montano

Aldo Montano concorrente del Grande Fratello Vip 6

Aldo Montano è uno schermidore e campione olimpico. Oltre al suo talento nello sport, si è parlato spesso di lui per le sue vicende sentimentali. Nel suo passato due lunghe relazioni con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Attualmente è sposato con l'atleta Olga Plachina. Hanno due figli: Olympia e Mario Jr. Serata di sorprese al GfVip con Aldo Montano che ha incontrato la sorella e ha potuto vedere il saluto di sua moglie. Tra la terza e la quarta puntata, Aldo Montano è momentaneamente uscito al fine di poter presenziare alla cerimonia di saluto con il Presidente della Repubblica con tutti i medagliati di Tokyo 2020.

Francesca Cipriani

Classe 1984, Francesca Cipriani è una showgirl. Si è fatta conoscere partecipando al Grande Fratello 2006 e ora torna nella versione Vip. Prima di guadagnarsi l'ingresso nell'edizione patinata del reality, ha preso parte a diverse trasmissioni televisive targate Mediaset come La pupa e il secchione – Il ritorno; Colorado; Trasformat; Grand Hotel Chiambretti e L'isola dei famosi. Entra nella casa da fidanzata. Ha una relazione con Alessandro Rossi ed è esplosa di gioia quando ha ricevuto un messaggio da parte sua. Francesca Cipriani si è fatta notare per le sue reazioni spropositate e anche nell'ultima puntata, una volta rivisto il fidanzato, si è talmente entusiasmata che i bodyguard hanno dovuto trattenerla.

Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino concorrente ufficiale Grande Fratello Vip 2021/2022

Attrice e noto volto tv, Patrizia Pellegrino ha esordito sul grande schermo, per poi passare alla televisione dove ha presentato celebri show negli Anni Ottanta come Chewing Gum e Grand Canal, o anche trasmissioni come Sereno Variabile. Non è la prima volta che partecipa ad un reality, dal momento che fu nel cast della seconda edizione de L'Isola dei famosi, ma al GF Vip è tornata per mettersi alla prova. Due matrimoni alle spalle, l'ultimo finito nel 2013 con Stefano Tondini, è madre di tre figli di cui uno adottato.

Maria Monsé

Maria Monsé concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2021/2022

Maria Monsé, siciliana d'origine e romana d'adozione, ha iniziato a lavorare in televisione partecipando a Non è la Rai, dopo questa esperienza ha poi preso parte ad alcuni film come Ragazzi della notte di Jerry Calà. Anche in tv, poi, è stata la conduttrice del programma Go-Cart su Rai2. Nel 2018 già aveva preso parte al Grande Fratello Vip, ma la sua permanenza nella Casa durò davvero pochissimo. Dal 2006 è sposata con l'imprenditore palermitano Salvatore Paravia dal quale ha avuto una figlia, Perla, che adesso ha 15 anni.

Nicola Pisu

Nicola Pisu tra i concorrenti del GFVip 6

Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu. È diventato oggetto di attenzione mediatica dopo che la madre parlò pubblicamente dei suoi problemi di tossicodipendenza. Disse di essersi vista costretta a denunciarlo. I problemi con la droga, tuttavia, sembrano essere solo un ricordo. Dopo un percorso terapeutico, Nicola ha ripreso in mano la sua vita. Oggi è un concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove ad attenderlo c'è Manila Nazzaro, una sua vecchia e cara conoscenza. Nelle puntate precedenti si è confessato e ha raccontato la sua dipendenza dalla droga. Nella sesta puntata, Nicola ha incontrato la madre, Patrizia Mirigliani, che gli è stata vicino in tutti questi anni. Tra le cose inaspettate che accadono durante le festicciole dei concorrenti, c'è stato anche un bacio tra Nicola e Miriana Trevisan.

Jo Squillo

Jo Squillo nel cast del GFVip

Quando si pensa a Jo Squillo, molti richiamano alla mente il brano Siamo donne, cantato al Festival di Sanremo 1991 con Sabrina Salerno. Classe 1962, oltre alla carriera da cantante, Jo Squillo – all'anagrafe Giovanna Coletti – ha coltivato anche quella da dj e da personaggio televisivo. Ha preso parte a trasmissioni come Il grande gioco dell'oca; TV Moda e i reality La fattoria 2 e L'isola dei famosi 14. È sposata con Gianni Muciaccia. È entrata a far parte del cast venerdì 17 settembre. I look di Jo Squillo fanno sempre discutere: ha indossato una bandiera arcobaleno e in un'altra puntata il niqab, che è stato molto criticato.

Ainett Stephens

Ainett Stephens concorrente del GFVip 2021

Classe 1982, Ainett Stephens è una modella e showgirl venezuelana. Nel corso della sua lunga carriera televisiva, ha preso parte a diversi programmi tv come Mercante in fiera; Saturday Night Live from Milano; Chiambretti Night; Quelli che il calcio; Detto fatto e Chiambretti Supermarket. È sposata con l'imprenditore Nicola Radici e ha un figlio, Christopher. Nelle ultime puntate, poi, è stata al centro di una furiosa lite con Soleil Sorge perché quest'ultima l'ha definita "scimmia". Una puntata particolarmente intensa per Ainett che si trova a raccontare la sua vita privata e la tragedia che ha colpito la sua famiglia , la modella racconta che sua madre e sua sorella potrebbero essere state uccise e bruciate.

Le opinioniste

Alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si aggiungeranno due opinioniste del popolo. Alfonso Signorini ha fatto sapere a Tv, Sorrisi e Canzoni: "Avremo due ‘grandi sorelle’, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!". La loro identità è stata svelata nel corso della quarta puntata, trasmessa venerdì 24 settembre. Si tratta di Rosella e Adriana Rota. Le due opinioniste hanno commentato i fatti della puntata, facendo subito uno scivolone e scatenando la polemica sui social. Hanno, infatti, criticato aspramente Lulù dicendo: "Questa è proprio brutta".