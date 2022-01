Grande Fratello Vip 2021, Eva eliminata: nominate Nathaly, Carmen e Soleil Nella puntata del 3 gennaio del GF Vip Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge sono state nominate. L’eliminata della puntata è stata invece Eva Grimaldi.

La prima puntata dell'anno del Grande Fratello Vip è stata a dir poco movimentata. Dalla lite tra Lulù e Soleil a quella tra quest'ultima e Miriana, passando per lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano, tutto si è riversato sulle nomination, che hanno visto Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge nominate. L'eliminata della puntata è stata invece Eva Grimaldi.

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni della puntata sono Giucas, Katia, Davide, Manila e Alesssandro, scelti direttamente dal Grande Fratello, mentre Barù è quello scelto delle opinioniste. Le prime nomination sono state quelle palesi. Miriana nomina Soleil: "Non c'è niente da fare, non può vedere la felicità degli altri". Gianmaria nomina Giacomo: "È stata detta una cosa troppo spiacevole nei confronti di Miriana a cui voglio bene". Clarissa nomina Soleil. Carmen Russo nomina Nathalie Caldonazzo. Manuel Bortuzzo nomina Soleil, mentre Federica Calemme nomina Carmen Russo. Soleil nomina Gianmaria: "Mi ha detto di dover tornare al lavoro e vorrei fargli un favore". Giacomo Urtis nomina Miriana, ma Valeria Marini si dissocia. Nathaly Caldonazzo nomina Carmen Russo, mentre Sophie nomina Soleil. Infine Lulù nonima Soleil.

Alle nomination in confessionale è la volta di Barù che nomina Nathaly: "Nasconde la pizza nel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l'ha mangiata, però poi l'ha portata in camera sua e l'ha nascosta lì. Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel'ho detto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini". Alessandro Basciano nomina Lulù, mentre Manila nomina Jessica. Katia Ricciarelli nomina Nathalie. Anche Davide ha deciso di nominare Nathalie, mentre Giucas Casella nomina Nathaly.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 3 gennaio 2022

La puntata è stata segnata dalla sostituzione temporanea di Sonia Bruganelli, assente perché a Dubai. Al suo posto Laura Freddi. Il primo blocco è stato dedicato al confronto tra Manila e Katia con Clarissa, che dall'esterno ha scritto male di loro sui social. Da qui ne è nata una polemica tra gli inquilini della casa, sfociata in uno scontro duro tra Soleil e Lulù, così come tra Soleil e Miriana. Poi il momento dell'ingresso di Alex Belli, che è quasi venuto alle mani con Alessandro Basciano durante il loro confronto. Infine ancora uno scontro, tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis, che l'ha etichettata con una frase terribile: "Si fa comprare dagli uomini con scarpe da 30mila euro".