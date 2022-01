GF Vip, Lulù a Soleil: “Zitta cretina, vai a scuola che della vita non sai un ca**o” Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio del GF Vip c’è stato uno scontro molto acceso tra Soleil e Lulù, che l’ha attaccata: “Katia ti difende ma quando vedeva le clip di te e Alex diceva “che palle Alex e Soleil, quand’è che smettono di prenderci per il culo”.

Al Grande Fratello Vip scoppiano focolai di liti e le protagoniste sono tutte al femminile. Nella puntata del 3 gennaio largo spazio al chiarimento tra Manila e Katia con Clarissa Selassié, che dall'esterno della casa aveva pubblicato un post sui social definendo Manila la più falsa di sempre della storia del reality. Un chiarimento che non c'è stato, nonostante il ritorno temporaneo in casa di Clarissa, visto che le posizioni sono rimaste inconciliabili. Clarissa ha preso le difese delle sorelle, in particolare di Lulù, affermando che Manila abbia avuto con lei un comportamento scorretto. Katia Ricciarelli, nel frattempo, aveva definito Lulù una carogna.

Lo scontro tra Soleil e Lulù

Il peggio è però accaduto una volta tornate tutte in casa, con Soleil intervenuta nello scontro prendendo le parti di Katia e, in particolare, di Manila, dicendo che pur essendo troppo diplomatica, cerca sempre di dare dei consigli giusti agli altri. Nel corso della pubblicità c'è stato però un duro scontro con Lulù, che non ha accettato la sua presa di posizione ed ha attaccato pesantemente Soleil:

"Stai zitta cretina, tanto hai Katia che ogni volta ti difende, ma poi era la prima che si lamentava di te e quando vedeva le clip di te e Alex diceva "che palle Alex e Soleil, quand'è che smettono di prenderci per il culo". Vai a scuola, non sai un ca**o della vita, imbecille".

La lite per il tartufo

Lulù è stata un fiume in piena e, nonostante i tentativi di Soleil, non c'è stato modo di placarla. Uno scontro che ha fatto seguito a quanto accaduto nella giornata di ieri, quando le due avevano avuto un'altra lite dovuta ad un tartufo misteriosamente sparito. Una lite che ha fatto capire come il clima tra le due sia ormai definitivamente precipitato e che Lulù e Soleil siano rappresentanti dei due diversi poli tra le donne venutisi a creare nella casa.