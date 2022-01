Cosa è successo nella puntata del GF Vip del 3 gennaio: scontri, tensioni e l’amore di Imm ed Eva Nella puntata di lunedì 3 gennaio del GFVip, nervi tesi tra i concorrenti. Tra Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan e le Selassié, tra Lulù e Soleil, tra Alessandro Basciano e Alex Belli rientrato in casa. Il tutto alleviato dalla splendida dedica d’amore di Imma Battaglia ad Eva Grimaldi.

La puntata di lunedì 3 gennaio del Grande Fratello Vip è stata carica di tensioni. Nervi tesi tra i concorrenti, in particolare tra Katia Ricciarelli che si è scagliata contro Miriana Trevisan e le sorelle Selassié, tra Lulù e Soleil alla quale ha indirizzato insulti e offese, tra Alessandro Basciano e Alex Belli rientrato in casa per lanciare provocazioni all'ex tentatore. Il tutto alleviato dalla splendida dedica d'amore di Imma Battaglia ad Eva Grimaldi.

Le frecciatine di Signorini a Laura Freddi

La nuova puntata del GFVip si apre con l'ingresso di Laura Freddi in studio. Elegantissima, la conduttrice indossa dichiaratamente le scarpe decolleté di Sonia Bruganelli. "Ah ma allora le scarpe le indossi, mica le fai", la stuzzica Signorini che incalza: "Dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata". Freddi coglie la frecciatina e non perde tempo a rispondere: "Hai capito cosa mi tocca fare? Lavorare quando gli altri vanno in vacanza". Poi aggiunge, rivendicando la sua importanza: "Ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi!". Nulla da fare, il conduttore continua a punzecchiarla: "Eh beh quando la moglie va in vacanza, la ex lavora".

Il gossip di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan

Miriana ha vissuto una puntata che ha messo a dura prova la sua emotività. Dopo uno scontro feroce con Katia Ricciarelli, che ha criticato la sua immagine di donna e di madre, Miriana ha dovuto assistere ad una clip che l'ha delusa nuovamente. Il protagonista in questo caso è Giacomo Urtis che svela alcuni presunti retroscena della sua vita privata. "Si è fatta comprare scarpe da 20, 30mila euro", racconta a Soleil. “Gli uomini li intorpidisce poi li fa fuori uno dietro l'altro”, aggiunge con l’appoggio dell’influencer.

Alex Belli e Alessandro Basciano quasi alle mani

I due, incontrati in passerella, si sono scambiati offese reciproche. Un incontro tutt'altro che morbido, con i due che si sono visti all'esterno della casa, finendo quasi per venire alle mani e rischiando di violare, peraltro, le regole del distanziamento. "Sei un buffone", ha detto l'ex inquilino, con Basciano che ha risposto: "Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia".

Lo scontro tra Lulù e Soleil

Manila e Clarissa Selassié non sono giunte ad un chiarimento. Clarissa ha preso le difese delle sorelle, in particolare di Lulù, affermando che Manila abbia avuto con lei un comportamento scorretto. Katia Ricciarelli, nel frattempo, aveva definito Lulù una carogna. Il peggio è però accaduto una volta tornate tutte in casa, con Soleil intervenuta nello scontro prendendo le parti di Katia. Lulù non gliele ha mandate a dire: "Stai zitta cretina. Vai a scuola, non sai un ca**o della vita, imbecille".

La dedica d’amore di Imma Battaglia a Eva Grimaldi

Imma Battaglia ha in serbo una lunga dedica d'amore che emoziona tutti i concorrenti corsi in giardino. Le sue sono in effetti parole tanto profonde quanto sincere: "Io ti amo, non puoi capire quanto. Ho passato le feste da sola senza voler vedere nessuno perché volevo pensare a te e riempirmi del tuo amore. Voglio morire prima di te perché non voglio stare senza di te, perché il cuore non batte senza di te", dice ad Eva con un sorriso di gioia stampato sul viso. "Voglio approfittare per chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio egualitario perché io voglio sposarti ogni giorno e riviverlo ogni giorno”.