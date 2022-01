GFVip, Laura Freddi opinionista al posto di Sonia Bruganelli: “Non sono solo la ex di Paolo Bonolis” Signorini: “L’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. Laura Freddi coglie la frecciatina e risponde: “Hai capito cosa mi tocca fare? Lavorare quando gli altri vanno in vacanza”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come annunciato Laura Freddi è la sostituta di Sonia Bruganelli in studio al Grande Fratello Vip. Solo per la puntata di stasera lunedì 3 gennaio, perché l'opinionista ufficiale di questa edizione si sta godendo le feste in relax con la sua famiglia a Dubai. Una scelta che ha fatto discutere, non solo perché fino alla settimana prima c'erano stati alcuni screzi in studio tra Bruganelli e Alfonso Signorini, ma anche perché la scelta è ricaduta su Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis. Nessuna tensione però tra le due opinioniste né con il conduttore che, come aveva già spiegato Sonia Bruganelli, avevano preso insieme la decisione.

Le frecciatine di Signorini a Laura Freddi

La nuova puntata del GFVip si apre con l'ingresso di Laura Freddi in studio. Elegantissima, la conduttrice indossa dichiaratamente le scarpe decolleté di Sonia Bruganelli. "Ah ma allora le scarpe le indossi, mica le fai", la stuzzica Signorini che incalza: "Dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata". Freddi coglie la frecciatina e non perde tempo a rispondere: "Hai capito cosa mi tocca fare? Lavorare quando gli altri vanno in vacanza". Poi aggiunge, rivendicando la sua importanza: "Ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi!". Nulla da fare, il conduttore continua a punzecchiarla: "Eh beh quando la moglie va in vacanza, la ex lavora".

La complicità di Laura Freddi e Sonia Bruganelli

Nonostante le provocazioni del conduttore, Sonia Bruganelli e Laura Freddi hanno dimostrato di essere complici. La moglie di Bonolis nel giorni precedenti aveva smentito le voci secondo le quali sarebbe stata rimpiazzata definitivamente da Freddi in studio al GFVip. Aveva negato inoltre che si potesse trattare di una sorta di vendetta di Signorini nei suoi confronti, spiegando che la decisione era stata presa di comune accordo dal conduttore e le due donne. Insomma, lo switch in studio alla fine si è risolto in maniera goliardica e divertente. Laura Freddi ha abbracciato Adriana Volpe con la quale ha condiziono l’esperienza a Non è la Rai e ha salutato in collegamento anche Miriana Trevisan, con la quale aveva condiviso anche il bancone di Striscia la Notizia. "Il tempo è passato, si vede", commenta ironicamente la foto Signorini.