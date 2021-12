Chi è Barù Gaetani, nuovo concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Soprannominato Barù dal padre, è il nipote di Costantino della Gherardesca. Enologo e food influencer, ha già partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio.

A cura di Elisabetta Murina

Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, insieme a Nathalie Caldonazzo. Soprannominato così dal padre perché, a detta sua, appartiene a una "nuova specie di essere vivente", è il nipote di Costantino della Gherardesca. Enologo, appassionato di cucina, non è nuovo al mondo della tv: ha partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio (arrivando al terzo posto) e come giudice al programma Cuochi e Fiamme.

Chi è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, soprannominato Barù

Gherardo “Barù” Gaetani dell’Aquila d’Aragona (IG @barulino)

Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, ma il pubblico lo conosce come Barù. A dargli questo soprannome è stato il padre, che scherzosamente pensava lui appartenesse a "una nuova specie di essere vivente". Discendente di una famiglia di nobili origine, è il nipote di Costantino della Gherardesca. I due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito negli stati Uniti, tra il Nevada e la California, insieme alla madre e alla sorella. Ha studiato all'Università di San Diego, dove si è laureato in storia. Si è poi specializzato in enologia, durante un viaggio in Argentina nel 2006. Ha lavorato in diverse cantine sia in Italia che all'estero, come in Australia.

La carriera di Barù, da Pechino Express al Grande Fratello Vip

Barù ha partecipato a Pechino Express con Costantino della Gherardesca, suo zio, nell'edizione del 2012. I due si sono classificati al terzo posto. Ha poi preso parte in qualità di ospite a diversi programmi televisivi, da Quelli che il Calcio a Detto e Fatto, allora condotto da Caterina Balivo. La sua carriera si è poi indirizzata nel mondo del food e dei cooking show: ha condotto Barù Gira l'Italia con Paolo senesi, è stato giudice di Cuochi e Fiamme con Csaba della Zorza e attualmente conduce un tg di food news. Ora è pronto a buttarsi in una nuova avventura, quella del Grande Fratello Vip, dove entrerà come concorrente ufficiale a partire dal 20 dicembre.

La vita privata di Barù, nessuna fidanzata sui social

Sul Instagram (IG @barulino), Barù conta oltre 26mila follower ed è diventato un food influencer, fornendo consigli e spiegando ricette a chi lo segue. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Sul suo profilo, infatti, non ci sono foto recenti che fanno pensare che al momento sia fidanzato. In passato ha avuto una relazione con Victoria Cabello, finita nel 2013. Forse il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia sarà l'occasione giusta per raccontare qualcosa in più anche di questo aspetto della sua vita.