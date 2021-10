Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip, fuori esce la sua autobiografia Mentre è nella casa più spiata d’Italia, ritrovandosi al centro di ogni tipo di dinamiche di gioco, fuori è uscita la sua prima autobiografia, “Cintura rosa di sopravvivenza” per Rogiosi editore. Acquistando il libro è possibile sostenere la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze.

Manila Nazzaro è una delle protagoniste dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Mentre nella casa più spiata d'Italia si ritrova al centro di ogni tipo di dinamiche di gioco, fuori è uscita la sua prima autobiografia, da oggi 6 ottobre, Cintura rosa di sopravvivenza (Rogiosi editore, 176 pp, 18 euro).

L'autobiografia di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha consegnato il manoscritto di Cintura rosa di sopravvivenza all'editore, poco prima di entrare al Grande Fratello Vip. "Un’autobiografia che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine, spezzate da un dolore lancinante che torna nei loro incubi più bui. Scoprire che dentro di loro c’è una vita e che quella vita all’improvviso va via, portando con sé l’immensa felicità di diventare mamme". Così la Rogiosi editore presenta la sua pubblicazione: "Manila ha iniziato a rivelare e raccontare il suo dolore sui suoi canali social e, lentamente, quel grande senso di solitudine è stato colmato da altre storie come la sua. Tante donne le hanno scritto lettere in cui si sono confessate in tutta la loro fragilità. In questo libro, c’è spazio anche per loro".

Il sogno di diventare cardiologo poi Miss Italia

Nell'autobiografia si racconta dei primi passi di Manila, del sogno di diventare cardiologo portando a termine gli studi universitari. Poi, il sogno viene interrotto e cambia, in maniera del tutto casuale. Arriva la corona di Miss Italia e Manila Nazzaro va incontro a un destino diverso. Il matrimonio con Ciccio Cozza, i figli, poi un periodo buio, la solitudine, i tradimenti. E, alla fine, la luce: l'incontro con Lorenzo Amoruso, attuale compagno della showgirl.

Acquistando il libro è possibile sostenere la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze.