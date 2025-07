Esce di casa e sparisce nel nulla, si cerca 17enne scomparsa a Treviso: “Aiutateci a cercarla”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e apprensione per una ragazzina veneta di 17 anni, Gosette Greguold, scomparsa nel nulla da alcuni giorni dopo essere uscita di casa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, allontanandosi senza avvertire nessuno. Dell’adolescente si sono perse le tracce lo scorso weekend quando è uscita senza dare più sue notizie.

L’ultimo avvistamento risale alla serata di sabato scorso 28 giugno poi più nulla ed è impossibile mettersi in contatto con lei. Dopo averla cercata inutilmente nei luoghi abituali di ritrovo e tra gli amici, i famigliari ne hanno denunciato formalmente la scomparsa alle forze dell’ordine che si sono subito mobilitate con una ricerca attiva della ragazza che interessa sia carabinieri che polizia.

La Prefettura di Treviso infatti ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e diffuso anche una nota in cui si chiede collaborazione ai cittadini nella ricerca della 17enne. "Chiunque avvisti l’interessata o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112” recita la nota. Le ricerche sono state estese a tutto il territorio trevigiano.

La ragazza è descritta come alta circa 160 centimetri, di corporatura magra, capelli neri e occhi marroni, con un piercing al naso e su entrambe le orecchie. Al momento dell’allontanamento indossava una canotta nera, un paio di jeans shorts blu e scarpe sportive nere.